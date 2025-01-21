Дощ, мокрий сніг, рвучкий вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 22 січня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що в Україні загалом температура повітря становитиме завтра +1...+4 °C, на півдні +3...+7 °C, у східній частині від -1 °C до +2 °C.

Опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть місцями на заході, півночі, у центрі та на півдні України. Східні області утримаються від опадів.

Вітер південно-східний, рвучкий, на сході пориви до 15-20 метрів за секунду.

Яка погода буде у Києві

22 січня у Києві очікується хмарна погода, у другій половині дня та ввечері - дощ та мокрий сніг.

Вітер південно-східний, рвучкий.

Вночі температура опуститься до близько 0 °C, вдень +2...+3 °C.

"З 24 січня температура повітря в Україні підвищиться на кілька градусів", - прогнозує Діденко.