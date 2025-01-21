"Війна тут схожа на В'єтнам": 13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" про ситуацію на Харківщині
Представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов зазначив, що метр за метром Сили оборони відсувають ворога від Харкова до кордону
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Бригада стоїть на північ від Харкова - це селище Липці. Тобто між Липцями та кордоном ми потроху просуваємося і відсуваємо ворога до кордону. З травня 2024 року, коли почалася друга спроба наступу на Харківщину, бригаду терміново перекинули на цей напрямок. І з цього часу метр за метром ми відштовхуємо ворога від Харкова", - зауважив Дегтярьов.
За словами представника служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія", останні декілька місяців відбувається операція, де бригада "Хартія" разом з суміжними підрозділами, зокрема підрозділами ГУР та 92-ю бригадою відсуває ворога. Наразі триває черговий етап операції.
"Специфіка Харківщини та цієї ділянки полягає в тому, що тут дуже щільні ліси, і за кожен метр доводиться битися, тому що не існує постійної лінії, тобто траншей, окопів. Натомість війна тут зараз схожа на В'єтнам, де багато наритих дір, з яких доводиться виколупувати ворога буквально по одному", - наголосив Дегтярьов.
- Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно зі Службою безпеки України (СБУ) затримали трьох екскомандирів ЗСУ. Їх підозрюють у недбалості, яка призвела до захоплення росіянами частини Харківщини в травні 2024 року.
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