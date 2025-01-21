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РФ минулої доби втратила на війні в Україні 1600 окупантів, 12 танків і 130 БПЛА
Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1600 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 12 танків РФ
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 822 030 (+1600) осіб,
- танків ‒ 9833 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 477 (+23) од,
- артилерійських систем – 22 134 (+60) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22898 (+130) од,
- крилаті ракети ‒ 3051 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34 682 (+194) од,
- спеціальна техніка ‒ 3710 (+4) од.
Дані уточнюються.
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