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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ минулої доби втратила на війні в Україні 1600 окупантів, 12 танків і 130 БПЛА

РФ минулої доби втратила на війні в Україні 1600 окупантів, 12 танків і 130 БПЛА

Катерина Єсікова
21 січня, 2025 вiвторок
07:25
Війна з Росією знищена російська техніка

Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1600 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 12 танків РФ

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 822 030 (+1600) осіб,
  • танків ‒ 9833 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 477 (+23) од,
  • артилерійських систем – 22 134 (+60) од,
  • РСЗВ – 1262 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1050 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22898 (+130) од,
  • крилаті ракети ‒ 3051 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34 682 (+194) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3710 (+4) од.
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
Росія
зброя
російська армія
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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