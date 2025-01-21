Орбан привітав Трампа та заявив про намір "окупувати Брюссель"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після привітань Дональда Трампа зі вступом на посаду президента США заявив, що "настала черга окупувати Брюссель"
Про це Орбан написав у соціальній мережі Х.
"Вітаю президента Дональда Трампа з інавгурацією на посаду 47-го президента Сполучених Штатів Америки! Тепер наша черга сяяти! Наша черга окупувати Брюссель", – йдеться в дописі.
Як пише Reuters, Орбан також вважає, що президентство Трампа передбачає "золоту еру" у відносинах між США та Угорщиною.
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"Новий президент у США, велика фракція патріотів у Брюсселі, великий ентузіазм. Тож велика атака може розпочатися. Цим я розпочинаю другу фазу наступу, метою якого є окупація Брюсселя", – додав прем'єр Угорщини.
- У березні 2024 року Віктор Орбан розкритикував "західний світ" і закликав допомогти йому "окупувати Брюссель" на виборах до Європарламенту.
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