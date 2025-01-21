Орбан привітав Трампа та заявив про намір "окупувати Брюссель"

Про це Орбан написав у соціальній мережі Х.

"Вітаю президента Дональда Трампа з інавгурацією на посаду 47-го президента Сполучених Штатів Америки! Тепер наша черга сяяти! Наша черга окупувати Брюссель", – йдеться в дописі.

Як пише Reuters, Орбан також вважає, що президентство Трампа передбачає "золоту еру" у відносинах між США та Угорщиною.

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"Новий президент у США, велика фракція патріотів у Брюсселі, великий ентузіазм. Тож велика атака може розпочатися. Цим я розпочинаю другу фазу наступу, метою якого є окупація Брюсселя", – додав прем'єр Угорщини.