Орбан закликав "окупувати Брюссель", назвавши ЄС джерелом руйнувань
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував "західний світ" і закликав допомогти йому "окупувати Брюссель" на виборах до Європарламенту влітку цього року
Промова Орбана прозвучала з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів, пише AP.
Очільник уряду Угорщини провів різкий контраст між своєю країною та "західним світом", звинувативши останній у тому, що він є джерелом безкультур'я та руйнувань.
"Вони розв’язують війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн і пасуться на всьому, як сарана", - наголосив Орбан.
"Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше", - додав він.
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Агентство зауважило, що звернення Орбана прозвучало менше ніж за три місяці до виборів у ЄС, які, як очікується, продемонструють сплеск ультраправих партій, які поділяють багато ключових позицій угорського політика.
"Брюссель — не перша імперія, яка поклала око на Угорщину. Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу. Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: ми повинні окупувати Брюссель", - наголосив Орбан.
У своїй промові він також наголосив на радикальній позиції Угорщини у питаннях міграції та захисту прав ЛГБТ.
- Раніше Віктор Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані державою". Він сказав, що Україна виплачує пенсії та зарплати тільки завдяки коштам, які виділяє ЄС, зокрема й Угорщина.
- У березні Орбан заявив, що кандидат у президенти США Дональд Трамп нібито має "мирний план" щодо завершення війни в Україні.
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