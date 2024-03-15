Орбан закликав "окупувати Брюссель", назвавши ЄС джерелом руйнувань

Промова Орбана прозвучала з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів, пише AP.

Очільник уряду Угорщини провів різкий контраст між своєю країною та "західним світом", звинувативши останній у тому, що він є джерелом безкультур'я та руйнувань.

"Вони розв’язують війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн і пасуться на всьому, як сарана", - наголосив Орбан.

"Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше", - додав він.

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Агентство зауважило, що звернення Орбана прозвучало менше ніж за три місяці до виборів у ЄС, які, як очікується, продемонструють сплеск ультраправих партій, які поділяють багато ключових позицій угорського політика.

"Брюссель — не перша імперія, яка поклала око на Угорщину. Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу. Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: ми повинні окупувати Брюссель", - наголосив Орбан.

У своїй промові він також наголосив на радикальній позиції Угорщини у питаннях міграції та захисту прав ЛГБТ.