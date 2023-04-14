Про це він сказав в інтерв'ю Radio Kossuth, передає Infostart.

Орбан назвав США союзником, перелічивши схожості між країнами.

"Усе дано для того, щоб у нас були добрі та дружні відносини", - сказав політик.

Водночас він наголосив, що відносини між Сполученими Штатами та Угорщиною повинні витримати різницю в поглядах під час війни. За його словами, США хочуть "втиснути кожну державу у військовий альянс".

Він заявив, що якби Європа відповідала "ні" на запитання про те, чи хоче вона зберегти Україну, то конфлікт у регіоні було би завершено.

"Ми платимо українцям пенсії, зарплати, охорону здоров'я. Зрозуміло, що це нескінченно тривати не може", - сказав Орбан.

Також він висловив побоювання, що війна в Україні переросте в ядерну.

"Якщо буде світова війна, то буде ядерна війна, і бережи нас Боже від цього. Хід подій іде в цьому напрямку", - заявив угорський політик.