Прем'єр Угорщини Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані країною"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані країною". Він заявив, буцімто Будапешт фінансує пенсії та зарплати українцям
Про це він сказав в інтерв'ю Radio Kossuth, передає Infostart.
Орбан назвав США союзником, перелічивши схожості між країнами.
"Усе дано для того, щоб у нас були добрі та дружні відносини", - сказав політик.
Водночас він наголосив, що відносини між Сполученими Штатами та Угорщиною повинні витримати різницю в поглядах під час війни. За його словами, США хочуть "втиснути кожну державу у військовий альянс".
Він заявив, що якби Європа відповідала "ні" на запитання про те, чи хоче вона зберегти Україну, то конфлікт у регіоні було би завершено.
"Ми платимо українцям пенсії, зарплати, охорону здоров'я. Зрозуміло, що це нескінченно тривати не може", - сказав Орбан.
Також він висловив побоювання, що війна в Україні переросте в ядерну.
"Якщо буде світова війна, то буде ядерна війна, і бережи нас Боже від цього. Хід подій іде в цьому напрямку", - заявив угорський політик.
- Раніше голова МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.
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