Сіярто закликав Путіна та Байдена до переговорів: У МЗС України наголосили, що Угорщина не в тій позиції, щоб вирішувати
Будапешт замість допомоги обрав іншу сторону, тому Угорщина не може диктувати Україні умови щодо мирних переговорів
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Facebook.
"Лише в мріях окремих угорських політиків можливі переговори щодо України без самої України", - зазначив Ніколенко.
Речник МЗС наголосив, що Угорщина знаходиться не в тій позиції, аби вирішувати, коли мають починатися мирні переговори України. Будапешт мав можливість допомогти, проте зайняв проросійську сторону.
"Якщо Петер Сійярто так дійсно піклується про якнайшвидше завершення війни, маємо пораду: перед наступним візитом до Москви або Мінська заїхати до Братислави. В Словаччині чудово розуміють нинішні загрози в Європі. Упевнені, що наші словацькі колеги змогли б дати кілька мудрих порад", - додав Ніколенко.
21 лютого глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що президент США Джо Байден та російський диктатор Володимир Путін повинні "зробити послугу людству", провівши переговори. На його думку, це могло б закінчити війну в Україну.
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