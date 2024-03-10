Трамп не планує підтримувати Україну у разі перемоги на президентських виборах США, - Орбан

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв’ю Hirado.

"Дональд Трамп не дасть ні копійки на українсько-російську війну. Якщо Америка не дасть грошей, самі європейці не зможуть профінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться", - сказав Орбан і додав, що Трамп має "детальні миротворчі плани" щодо війни в Україні.

За його словами, експрезидент США "не хоче фінансувати безпеку Європи замість європейців".

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