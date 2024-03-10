Трамп не планує підтримувати Україну у разі перемоги на президентських виборах США, - Орбан
Колишній президент США Дональд Трамп не збирається підтримувати Україну у війні проти російських окупантів у разі перемоги на президентських виборах США
Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв’ю Hirado.
"Дональд Трамп не дасть ні копійки на українсько-російську війну. Якщо Америка не дасть грошей, самі європейці не зможуть профінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться", - сказав Орбан і додав, що Трамп має "детальні миротворчі плани" щодо війни в Україні.
За його словами, експрезидент США "не хоче фінансувати безпеку Європи замість європейців".
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- Напередодні Орбан заявив, що колишній президент США Трамп у разі повернення на посаду є "єдиним серйозним шансом" для припинення російсько-української війни.
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