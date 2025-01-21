У Білий дім повернули кнопку Diet Coce для президента Трампа
В оновленому Овальному кабінеті Білого дому знову встановили кнопку Diet Coce, яку президент Дональд Трамп використовував під час свого першого терміну
Про це пише New York Post.
Зазначається, що знаменита маленька червона кнопка, захована в дерев'яній коробці, була помічена на робочому столі Трампа після церемонії інавгурації.
При натисканні кнопка сповіщає дворецьких Білого дому про те, що в Овальному кабінеті потрібна дієтична кола - улюблений напій Трампа.
"Усі трохи нервують, коли я натискаю цю кнопку", - сказав Трамп журналісту Financial Times у 2017 році.
Ще однією зміною стали предмети на журнальному столику в Овальному кабінеті. Байден тримав там шоколадне печиво, тоді як у понеділок на ньому стояв букет квітів і квадратне золоте преспап'є з тисненням "Трамп".
- 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м лідером Штатів. Перші його заяви читайте за посиланням!
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