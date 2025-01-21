Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Білий дім повернули кнопку Diet Coce для президента Трампа

У Білий дім повернули кнопку Diet Coce для президента Трампа

Катерина Єсікова
21 січня, 2025 вiвторок
07:56
Світ Coca-Cola, Кока Кола

В оновленому Овальному кабінеті Білого дому знову встановили кнопку Diet Coce, яку президент Дональд Трамп використовував під час свого першого терміну

Зміст

Про це пише New York Post.

Зазначається, що знаменита маленька червона кнопка, захована в дерев'яній коробці, була помічена на робочому столі Трампа після церемонії інавгурації.

При натисканні кнопка сповіщає дворецьких Білого дому про те, що в Овальному кабінеті потрібна дієтична кола - улюблений напій Трампа.   

"Усі трохи нервують, коли я натискаю цю кнопку", - сказав Трамп журналісту Financial Times у 2017 році. 

Ще однією зміною стали предмети на журнальному столику в Овальному кабінеті. Байден тримав там шоколадне печиво, тоді як у понеділок на ньому стояв букет квітів і квадратне золоте преспап'є з тисненням "Трамп".

  • 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м лідером Штатів. Перші його заяви читайте за посиланням!
Теги:
Новини
Джо Байден
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Автор Світлана Кравченко
18 січня, 2025 субота
"Я задоволений, як слон": інженер Київського метрополітену особисто наводив російські ракети на столицю
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
+0.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.08
    Купівля 42.08
    Продаж 42.67
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 44.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
21 січня
08:06
Оновлено
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку БПЛА на кілька областей: у Смоленську дрони прилетіли на авіазавод, на Воронежчині зайнялася нафтобаза
08:01
OPINION
У команди Трампа немає чіткого плану завершення війни в Україні
07:53
Оновлено
Ілон Маск прокоментував схожість на нацистське вітання жесту, зробленого під час виступу після інавгурації Трампа
07:37
Уранці ворог атакував Дніпро та область: постраждав чоловік, є руйнування
07:25
знищена російська техніка
РФ минулої доби втратила на війні в Україні 1600 окупантів, 12 танків і 130 БПЛА
07:16
Роберт Фіцо та Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган і Фіцо обговорили війну в Україні й заявили, що "продовжать зусилля для припинення вогню"
06:49
Оновлено
Марк Рубіо
Сенат США проголосував за затвердження Рубіо на посаді держсекретаря. Сибіга висловив сподівання на міцне партнерство
06:47
Дональд Трамп
"Уряд визнаватиме лише дві статі": Трамп скасував положення, що дозволяло трансгендерам служити в армії США
06:31
Оновлено
корабель рф
РФ вивела у Чорне море ракетоносій: залп - до 4 "калібрів"
06:26
кіно
У Парижі оголосили переможців національної премії "Люм'єр"
05:59
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація вночі 21 січня
05:56
ВООЗ
"ВООЗ обікрала нас": Трамп заявив, що США виходять з організації
05:20
TikTok
Трамп підписав указ про відтермінування заборони TikTok у США
04:52
Володимир Путін та Дональд Трамп
Війна РФ проти України: Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним для переговорів
04:33
Марко Рубіо
"Кожна сторона має чимось поступитися": Рубіо зробив заяву про війну РФ проти України після затвердження на посаді
04:12
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп підписав указ про вихід США з Паризької кліматичної угоди
03:59
Капітолій (Вашингтон)
Трамп підписав указ про помилування учасників штурму Капітолія
02:29
ЄС розглядає можливість поетапного зняття санкцій з Сирії, - Reuters
01:56
Зеленський обговорив зі спікером Сеймасу Литви посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю
01:46
У Дії відновили послугу автоматичного закриття ФОП
00:29
Шевченківська нагорода
Шевченківська премія - 2025: комітет оголосив короткий список номінантів
2025, понедiлок
20 січня
23:52
Білий дім
Трамп запропонував кандидатів на посади міністрів
23:37
Європейська Солідарність
"Євросолідарність": фейк про Севморзавод - така ж цинічна вигадка, як історії про "вбитого брата", "заробляння на війні" чи "Липецьку фабрику"
23:32
Президент Панами Муліно відповів на зазіхання Трампа щодо Панамського каналу
23:06
АРМА спрямує арештоване майно на підтримку військових та їхніх сімей
22:51
Оновлено
З початку доби на фронті відбулося 151 боєзіткнення, з них 72 на Покровському напрямку
22:16
У Воронезькій області РФ дрони вдруге за кілька днів атакували нафтобазу
22:10
Сергій Жуков
Bihus.Info: суддя Верховного суду, одружений з суддею ОАСК, живе в маєтку під Києвом площею 4 га з каскадом озер
21:37
Еммануель Макрон
Макрон закликав надати Україні можливість вести перемовини з позиції сили та гарантувати безпеку після припинення бойових дій
21:18
Окупаційний "суд" засудив бійця "Азова" до 24 років ув'язнення
20:55
Дональд Трамп
"Ми розширимо свої території": Трамп пообіцяв взяти під контроль Панамський канал і висадитися на Марсі
20:45
Оновлено
Зеленський, Трамп
"День змін": Зеленський привітав Трампа зі вступом на посаду президента США
20:35
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Кілька заяв мене просто вбили": міжнародний оглядач Фізер про інавгурацію Трампа
20:11
землетрус
На Тайвані стався потужний землетрус магнітудою 6,4
20:09
Оновлено
Інавгурація Трампа
Дональд Трамп став президентом США: перші заяви
20:02
Дональд Трамп
Трамп в інавгураційній промові не згадав про Україну
20:00
OPINION
блог Євген Найштетік
Європа потребує перепрограмування свого ДНК-коду
19:47
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп не зіллє Україну, бо це означатиме його поразку, - очільник Українсько-Американського дому Шеремета
19:38
Партнерський матеріал
На залізничному вокзалі в Києві відкрили безбар'єрне відділення Ощадбанку
19:01
сектор Гази
У перший день перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС до Гази прибули 630 вантажівок із гумдопомогою, - ООН
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV