У Білий дім повернули кнопку Diet Coce для президента Трампа

Про це пише New York Post.

Зазначається, що знаменита маленька червона кнопка, захована в дерев'яній коробці, була помічена на робочому столі Трампа після церемонії інавгурації.

При натисканні кнопка сповіщає дворецьких Білого дому про те, що в Овальному кабінеті потрібна дієтична кола - улюблений напій Трампа.

"Усі трохи нервують, коли я натискаю цю кнопку", - сказав Трамп журналісту Financial Times у 2017 році.

Ще однією зміною стали предмети на журнальному столику в Овальному кабінеті. Байден тримав там шоколадне печиво, тоді як у понеділок на ньому стояв букет квітів і квадратне золоте преспап'є з тисненням "Трамп".