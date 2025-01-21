ХАМАС заявив, що готовий до діалогу зі США

Про це повідомляє The New York Times.

Абу Марзук висловив сподівання на можливість покращення відносин із новою адміністрацією Трампа, попри те, що США з 1997 року вважають ХАМАС терористичним угрупованням. Він зазначив, що угруповання готове до конструктивного спілкування і досягнення взаєморозуміння з американською стороною.

"Ми готові до діалогу з Америкою і досягнення порозуміння з усіх питань", - заявив перший керівник політичного офісу ХАМАСу.

У виданні припустили, що Абу Марзук, котрий вважається одним з найбільш прагматичних лідерів ХАМАСу, звернувся до США, аби мати можливість забезпечити ввезення матеріалів, необхідних для відновлення Гази, без умов, які можуть підірвати його здатність залишатися найбільш домінуючим палестинським угрупуванням на цій території.

Крім того, лідер ХАМАСу високо оцінив внесок Трампа в укладення угоди про припинення вогню, назвавши його "серйозним президентом". Він підкреслив, що завдяки втручанню Трампа вдалося досягти мирного рішення, відзначивши важливість ролі американського політика у переговорах з Ізраїлем.

"Якби не президент Трамп, його наполягання на припиненні війни і направлення рішучого представника, цієї угоди не відбулося б", - наголосив Абу Марзук.

Призупинення конфлікту стало можливим не лише завдяки Катару й Єгипту, але й зусиллям представників адміністрації Байдена. Проте Абу Марзук наголосив на вирішальному впливі Трампа, за що той, на його думку, заслуговує визнання за досягнення миру.

19 січня набула чинності угода про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. У межах домовленостей терористичне угруповання передало список заручників, яких мали звільнити у перший день. Перемир'я передбачає припинення бойових дій, надсилання допомоги до Гази та звільнення 33 із майже 100 ізраїльських та іноземних заручників протягом шеститижневого першого етапу в обмін на майже 2000 палестинських в'язнів, яких утримують в ізраїльських в'язницях.

Того ж дня ХАМАС повернув трьох ізраїльських заручниць — Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорон Штайнбрехер — Міжнародному комітету Червоного Хреста. Обмін відбувся в районі коридору Нецарім. Натомість Ізраїль повернув 90 палестинських ув’язнених у рамках угоди про перемир'я.



