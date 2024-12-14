Макрон просуватиме питання миротворчої місії в Україні на саміті лідерів ЄС, - ЗМІ

Про це Радіо Свобода розповів європейський дипломат.

Як зазначається, публічно багато високопосадовців кажуть, що ці дискусії передчасні. Зокрема, так висловилась і нова топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас.

Проте за словами співрозмовника Радіо Свобода, ця дискусія неминуча, зважаючи на візит французького президента до Польщі та розмови у ЗМІ на тему миротворців, а також з огляду на майбутній прихід до влади у США Дональда Трампа і необхідність підготуватися до обговорення з ним ситуації щодо війни в Україні.

Ще двоє дипломатів також зауважили, що ця тема підіймається саме з метою підготовки до розмови з обраним американським президентом і забезпечення присутності ЄС у мирних переговорах.

Водночас за їхніми словами, тема миротворців наразі дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.