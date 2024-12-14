Макрон просуватиме питання миротворчої місії в Україні на саміті лідерів ЄС, - ЗМІ
Президент Франції Емманюель Макрон винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України
Про це Радіо Свобода розповів європейський дипломат.
Як зазначається, публічно багато високопосадовців кажуть, що ці дискусії передчасні. Зокрема, так висловилась і нова топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас.
Проте за словами співрозмовника Радіо Свобода, ця дискусія неминуча, зважаючи на візит французького президента до Польщі та розмови у ЗМІ на тему миротворців, а також з огляду на майбутній прихід до влади у США Дональда Трампа і необхідність підготуватися до обговорення з ним ситуації щодо війни в Україні.
Ще двоє дипломатів також зауважили, що ця тема підіймається саме з метою підготовки до розмови з обраним американським президентом і забезпечення присутності ЄС у мирних переговорах.
Водночас за їхніми словами, тема миротворців наразі дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.
- Нагадаємо, 7 грудня президент України Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час зустрічі лідери спілкувалися про ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Президент зазначив, що "всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо".
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