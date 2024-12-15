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"Вони брати": Папа Франциск помолився за росіян і українців

Катерина Єсікова
15 грудня, 2024 неділя
21:03
Світ Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск назвав громадян України та Росії "братами", а також заявив про молитви за "довгоочікуваний мир для двох народів"

Зміст

Про це пише Vatican News.

Як цитує видання, Папа Римський, підносячи свої молитви до "Пресвятої Богородиці" за "довгоочікуваний мир для українського народу і російського народу", сказав: "Вони брати, двоюрідні брати. Нехай вони порозуміються!"

"Війна - це завжди поразка. Мир усьому світу!" - заявив він.

Позиція Папи Римського щодо війни РФ проти України

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Папа Римський неодноразово висловлював занепокоєння й навіть у день, коли РФ напала на Україну, оголосив день посту за мир. А наступного дня здійснив візит до посольства Російської Федерації у Ватикані, щоб висловити стурбованість через війну в Україні.

Він неодноразово закликав зосередитися на переговорах й називав вторгнення Росії в Україну "святотатством".

Перед католицьким Великоднем Ватикан заявив про намір дати можливість українській і російській сім'ям спільно пронести хрест під час Хресного ходу у Страсну п'ятницю, таким чином символічно примиривши два народи. Ідея зустріла бурхливе обурення в суспільстві та серед вірян, а також українських дипломатів.

15 квітня 2022 року у Ватикані відбувся запланований хресний хід, однак українське суспільство не сприйняло ідею Папи Римського Франциска, коли двоє людей символічно разом несли український та російський прапори.

Через чотири місяці після початку російського вторгнення в Україну глава католицької церкви заявив, що дотримується точки зору на агресію Росії як на двосторонній конфлікт. Він сказав, що країни НАТО нібито "могли спровокувати Путіна" напасти на Україну.

24 серпня 2022 року Папа Римський Франциск заявив, що російська пропагандистка Дар'я Дугіна є однією з "невинних, убитих через війну". Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив про розчарування словами понтифіка.

25 серпня 2022 року Міністерство закордонних справ запросило апостольського нунція в Україні архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса через оцінку Папою Римським Франциском ролі загиблої доньки ідеолога "русского міра".

30 серпня 2022 року Ватикан надав офіційну заяву у відповідь на критику Папи Римського Франциска за його слова про вбивство російської пропагандистки Дар'ї Дугіної. Там наголосили, що слова Папи слід трактувати, як голос цінностей, а не політичну позицію.

У листопаді 2022 року Папа Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край війні Росії проти України, та відкинув звинувачення у тому, що він уникає прямої критики російського диктатора Володимира Путіна.

Влітку 2024 року під час зустрічі з паломниками Папа Римський Франциск розкритикував рішення України заборонити діяльність Російської православної церкви.

Папа Римський Франциск 8 грудня звернувся до міжнародної спільноти та закликав до припинення вогню "на всіх фронтах війни" до Різдва.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Ватикан
Війна з Росією
Папа Римський Франциск
Світ про Україну
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