Відбувся ментальний розкол. Зеленський пояснив, чому Україну обурила ідея Папи Франциска про "примирення" з Росією
Українське суспільство не сприйняло ідею Папи Римського Франциска, коли двоє людей символічно разом несли український та російський прапори у Ватикані
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, пише "Європейська правда".
"Я вам поясню, як наше суспільство на це реагує: коли Папа молиться за Україну, ми йому завжди вдячні. Коли він показував на прикладі двох людей, які несли український і російський прапори, що повинна бути дружба, ми не змогли це сприйняти", - сказав Зеленський.
Він пояснив це тим, що зараз в Україні таке ставлення до російського прапора, його сприймають як символ загарбників.
"Відбувся ментальний розкол, це вже не той прапор, що підіймається на змаганнях, на Олімпіадах. Сьогодні це прапор, з яким вони вбивали нас. І у нас ця асоціація. Складно зрозуміти, коли це прямо не стосується вас", - додав президент.
Відзначимо, що починаючи з 24 лютого Папа Франциск зайняв активну позицію, метою якої є встановленні миру в Україні. Про ситуацію в нашій державі він регулярно згадує під час недільних проповідей, але відмовляється називати Росію винуватицею війни. Проте для пошуку миру він, вперше в історії Ватикану, самотужки відправився у посольство Росії, також провів телефонну розмову з лідером РПЦ Кирилом. Окрім цього, він закликав до великоднього перемир'я, яке, на жаль, не відбулося. І обіцяв відвідати Україну. А 11 травня зустрівся у Ватикані з дружинами захисників Азовсталі, які просили його підтримки у намаганні організувати гумкоридор для українських воїнів.
- Ложкою дьогтю у щирих зусиллях Понтифіка припинити війну в Україні став намір "примирення" України та Росії, шляхом спільної участі представниць двох народів у передвеликодньому хресному ході.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.62Продаж 33.32
- Актуальне
- Важливе