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Відбувся ментальний розкол. Зеленський пояснив, чому Україну обурила ідея Папи Франциска про "примирення" з Росією

13 травня, 2022 п'ятниця
15:45
Світ Папа Франциск

Українське суспільство не сприйняло ідею Папи Римського Франциска, коли двоє людей символічно разом несли український та російський прапори у Ватикані

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, пише "Європейська правда".

"Я вам поясню, як наше суспільство на це реагує: коли Папа молиться за Україну, ми йому завжди вдячні. Коли він показував на прикладі двох людей, які несли український і російський прапори, що повинна бути дружба, ми не змогли це сприйняти", - сказав Зеленський.

Він пояснив це тим, що зараз в Україні таке ставлення до російського прапора, його сприймають як символ загарбників.

"Відбувся ментальний розкол, це вже не той прапор, що підіймається на змаганнях, на Олімпіадах. Сьогодні це прапор, з яким вони вбивали нас. І у нас ця асоціація. Складно зрозуміти, коли це прямо не стосується вас", - додав президент.

Відзначимо, що починаючи з 24 лютого Папа Франциск зайняв активну позицію, метою якої є встановленні миру в Україні. Про ситуацію в нашій державі він регулярно згадує під час недільних проповідей, але відмовляється називати Росію винуватицею війни. Проте для пошуку миру він, вперше в історії Ватикану, самотужки відправився у посольство Росії, також провів телефонну розмову з лідером РПЦ Кирилом. Окрім цього, він закликав до великоднього перемир'я, яке, на жаль, не відбулося. І обіцяв відвідати Україну. А 11 травня зустрівся у Ватикані з дружинами захисників Азовсталі, які просили його підтримки у намаганні організувати гумкоридор для українських воїнів.

  • Ложкою дьогтю у щирих зусиллях Понтифіка припинити війну в Україні став намір "примирення" України та Росії, шляхом спільної участі представниць двох народів у передвеликодньому хресному ході.

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Ватикан
Володимир Зеленський
папа Франциск
війна з Росією
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