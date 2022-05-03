Папа Римський розповів, як патріарх Кирил 20 хвилин з картою доводив йому обґрунтованість агресії РФ проти України

Про це понтифік заявив у інтерв'ю Corriere della Sera.

За словами Франциска, він мав розмову з Кирилом по відеозв'язку та просив його посприяти припиненню війни РФ проти України, однак натомість почув виправдання агресії.

"Я розмовляв з Кирилом 40 хвилин через Zoom. Перші 20 з карткою в руках він перераховував мені всі виправдання війни. Я послухав і сказав йому: я нічого в цьому не розумію. Брате, ми не державні служителі, ми маємо використовувати не мову політики, а мову Ісуса. Ми повинні шукати шляхи миру, щоб покласти край пострілам зі зброї", - розповів Папа Римський.

Він додав, що скасував зустріч з Кирилом, яка мала відбутися 14 червня в Єрусалимі.

"Патріарх не може перетворитися на прислужника Путіна. У мене була запланована зустріч з ним в Єрусалимі 14 червня. Це була б наша друга зустріч віч-на-віч, нічого спільного з війною. Але тепер він теж погоджується: давайте зупинимося, це може бути неоднозначний сигнал", - сказав Франциск.

22 квітня Папа Римський Франциск скасував заплановану на червень у Єрусалимі зустріч з патріархом Кирилом.

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