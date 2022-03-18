Папа Франциск назвав війну в Україні "збоченим зловживанням владою", що супроводжується "брутальною жорстокістю"

Про це йдеться у листі Папи Римського Франциска до голови Ради єпископських конференцій Європи архієпископа Вільнюса Гінтараса Грушаса з нагоди відкриття в п'ятницю, 18 березня, у столиці Словаччини Братиславі III Європейських католицьких соціальних днів, інформує Еспресо.TV.

"Трагедія війни, що розгортається у центрі Європи, вражає нас; ми ніколи не думали, що знову побачимо сцени, які нагадують про великі війни минулого століття", - написав Папа Франциск.

Він зазначив, що людство знову постало перед загрозою "збоченого зловживання владою та фанатичних інтересів, що прирікають беззахисних людей на страждання від брутальної жорстокості".

"Страшний крик про допомогу наших українських братів і сестер спонукає нас, як спільноту віруючих, не лише серйозно задуматися, а й плакати разом з ними та щось для них робити; розділити страждання народу, чия ідентичність, історія та традиції були зранені", - сказав понтифік.

Папа закликав віруючих продовжувати молитися за те, щоб "ті, в чиїх руках перебуває доля націй, зробили все можливе для припинення війни та початку конструктивного діалогу задля завершення величезної гуманітарної трагедії, яку вона спричиняє".

Нагадаємо, від початку війни Папа Франциск вдався до активних, навіть безпрецедентних кроків у підтримці України та спробах припинення конфлікту. Він особисто прибув у посольство Росії у Ватикані, хоча до того завжди викликав дипломатів до себе.

Також Понтифік закликав припинити бої в Україні та гарантувати гумкоридори цивільному населенню і назвав українське місто Маріуполь "містом-мучеником".

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