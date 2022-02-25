Папа Римський Франциск прийшов до посольства РФ висловити занепокоєність війною з Україною
У п'ятницю, 25 лютого, Папа Римський Франциск здійснив візит до посольства Російської Федерації у Ватикані, щоб висловити стурбованість через війну в Україні
Про це повідомляє пресслужба очільника Католицької церкви.
У повідомленні йдеться про те, що візит тривав більше 30 хв.
Водночас Associated Press назвало цей папський жест таким, що "не має нещодавнього прецеденту".
"Зазвичай Папи приймають послів і глав держав у Ватикані, і дипломатичний протокол передбачав би, щоб міністр закордонних справ Ватикану викликав посла. Для Франциска, глави держави Ватикан, рішення залишити місто-державу, обнесене стінами, і поїхати на невелику відстань до російського посольства при Святому Престолі було ознакою його гніву з приводу вторгнення Москви в Україну та його готовності особисто звернутися з проханням покласти цьому край", - йдеться у повідомленні.
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