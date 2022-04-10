Папа Римський закликав до Великоднього перемир'я в Україні

Про це пише Reuters.



"Покладіть зброю!" - сказав він наприкінці богослужіння у Вербну неділю перед десятками тисяч людей на площі Святого Петра.



За словами Папи Римського, перемир'я приведе до переговорів і миру в Україні.



"Нехай почнеться пасхальне перемир'я. Але не для переозброєння та відновлення бою, а для досягнення миру шляхом реальних переговорів", - наголосив він.

22 березня президент Володимир Зеленський закликав Папу Римського Франциска стати посередником у встановленні миру в Україні.

2 квітня Папа Римський заявив, що розглядає можливість здійснити візит до України.

3 квітня Папа Франциск підтвердив, що готовий приїхати до України.

Папа Римський засудив звірства росіян та розгорнув прапор України, який йому привезли з Бучі.

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