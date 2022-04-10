Папа Римський закликав до Великоднього перемир'я в Україні
Папа Римський Франциск закликав до Великоднього перемир'я в Україні, яке має сприяти переговорам і миру
Про це пише Reuters.
"Покладіть зброю!" - сказав він наприкінці богослужіння у Вербну неділю перед десятками тисяч людей на площі Святого Петра.
За словами Папи Римського, перемир'я приведе до переговорів і миру в Україні.
"Нехай почнеться пасхальне перемир'я. Але не для переозброєння та відновлення бою, а для досягнення миру шляхом реальних переговорів", - наголосив він.
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- Папа Римський засудив звірства росіян та розгорнув прапор України, який йому привезли з Бучі.
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