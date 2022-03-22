Вітали б посередництво Святого Престолу у припиненні людських страждань: Зеленський провів розмову із Папою Римським

Про це Зеленський повідомив у twitter.

За словами президента України він подякував Папі Франциску за молитви за Україну та закликав стати посередником у встановленні миру.

"Поговорив із Понтифіком. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир", - написав Зеленський.



Нагадаємо, 13 березня Папа Франциск вкотре закликав зосередитися на переговорах і гарантувати дієві гуманітарні коридори.

19 березня Папа Франциск відвідав українських дітей у лікарні Ватикану.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb