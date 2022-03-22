Вітали б посередництво Святого Престолу у припиненні людських страждань: Зеленський провів розмову із Папою Римським
Президент Володимир Зеленський закликав Папу Римського Франциска стати посередником у встановленні миру в Україні
Про це Зеленський повідомив у twitter.
За словами президента України він подякував Папі Франциску за молитви за Україну та закликав стати посередником у встановленні миру.
"Поговорив із Понтифіком. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир", - написав Зеленський.
- Нагадаємо, 13 березня Папа Франциск вкотре закликав зосередитися на переговорах і гарантувати дієві гуманітарні коридори.
- 19 березня Папа Франциск відвідав українських дітей у лікарні Ватикану.
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