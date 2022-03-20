Папа Франциск відвідав українських дітей у лікарні Ватикану
Ввечері, 19 березня 2022 р., Папа Римський Франциск прибув до ватиканської педіатричної лікарні Bambino Gesù
Понтифік відвідав відділення, в якому госпіталізовані діти, що цими днями прибули з України. Про це із посиланням на Радіо Ватикану передає Еспресо.TV.
В структурах Bambino Gesù наразі ушпиталено 19 українських дітей. Вони лікуються там з початку нового російського вторгення до України.
"На цей час у відділеннях лікарні перебувають 19 дітей, а загалом, від початку війни їх прибуло приблизно 50. Йдеться про пацієнтів з різними недугами (онкологічні, неврологічні та інші), що втекли в перші дні війни, а також є діти, що прибули нещодавно із важкими пораненнями", - розповіли у Ватикані.
Папа побував у палатах, відвідавши всіх маленьких пацієнтів.
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