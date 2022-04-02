Папа Римський розглядає можливість відвідати Україну

Про це повідомляє Reuters.

Під час польоту з Риму на Мальту, Папа Франциск на запитання журналіста, чи розглядає він запрошення української політичної та релігійної влади відвідати Україну - відповів ствердно.

"Так, це запрошення на столі", - сказав понтифік. Більше подробиць він не повідомив.

Папу Римського Франциска до України запросили президент Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко, глава УГКЦ Блаженніший Святослав та посол України у Ватикані Андрій Юраш.

22 березня президент Володимир Зеленський закликав Папу Римського Франциска стати посередником у встановленні миру в Україні.

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