Папа Римський засудив звірства росіян та розгорнув прапор України, який йому привезли з Бучі
Папа Римський Франциск під час аудієнції у Ватикані засудив злочини росіян на Київщині та розгорнув прапор України, який йому передали з Бучі
Про це повідомляє Радіо Ватикану.
Під час спілкування з вірянами Папа Франциск розгорнув прапор України, який йому передали з Бучі.
"Цей прапор прибув з війни, саме з цього багатостраждального міста Бучі. І тут є також кілька українських дітей, які тепер тут разом з нами. Привітаймо їх та молімося разом за них", - сказав понтифік.
Він наголосив, що свіжі новини про війну в Україні, замість того, щоби приносити полегшення та надію, засвідчують натомість нові звірства, як от різанина в Бучі.
"Дедалі жахливіші жести жорстокості, скоєні також і проти цивільного населення, безборонних жінок і дітей. Це жертви, невинна кров яких взиває до неба та благає: "Нехай буде покладено край цій війні! Змусьте зброю замовкнути! Нехай більше не сіється смерть і руйнування!", – закликав Папа Римський.
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