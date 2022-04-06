Папа Римський засудив звірства росіян та розгорнув прапор України, який йому привезли з Бучі

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Під час спілкування з вірянами Папа Франциск розгорнув прапор України, який йому передали з Бучі.

"Цей прапор прибув з війни, саме з цього багатостраждального міста Бучі. І тут є також кілька українських дітей, які тепер тут разом з нами. Привітаймо їх та молімося разом за них", - сказав понтифік.

Він наголосив, що свіжі новини про війну в Україні, замість того, щоби приносити полегшення та надію, засвідчують натомість нові звірства, як от різанина в Бучі.

"Дедалі жахливіші жести жорстокості, скоєні також і проти цивільного населення, безборонних жінок і дітей. Це жертви, невинна кров яких взиває до неба та благає: "Нехай буде покладено край цій війні! Змусьте зброю замовкнути! Нехай більше не сіється смерть і руйнування!", – закликав Папа Римський.

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