Папа Франциск зустрівся з дружинами захисників Маріуполя

Про це повідомляє ANSA.

Дружини азовців нещодавно написали понтифіку листа про своїх чоловіків та отримали несподіване запрошення на зустріч.

Папа Римський прийняв дружин українських бійців, які нині перебувають на Азовсталі, наприкінці своєї щотижневої загальної аудієнції у середу.

"Сподіватимемося, що ця зустріч дасть нам шанс врятувати їхнє життя", — сказали вони.

Як повідомив у твітер видавець "Медіазони" Петро Верзилов, який був присутній на зустрічі, Папа Римський Франциск зустрівся у Ватикані з дружинами бійців полку "Азов" Катериною Прокопенко та Юлією Федосюк:

"Це неймовірно…Разом із Катею Прокопенко, дружиною командира захисників Маріуполя на Азовсталі та Юлею Федосюк, дружиною іншого бійця, ми зустрілися з Папою, щоб просити його взяти участь у долі захисників Азовсталі".

Відзначимо, що починаючи з 24 лютого Папа Франциск зайняв активну позицію, метою якої є встановленні миру в Україні. Про ситуацію в нашій державі він регулярно згадує під час недільних проповідей, але відмовляється називати Росію винуватицею війни. Проте для пошуку миру він, вперше в історії Ватикану, самотужки відправився у посольство Росії, також провів телефонну розмову з лідером РПЦ Кирилом. Окрім цього, він закликав до великоднього перемир'я, яке, на жаль, не відбулося. І обіцяв відвідати Україну.

Ложкою дьогтю у щирих зусиллях Понтифіка припинити війну в Україні став намір "примирення" України та Росії, шляхом спільної участі представниць двох народів у передвеликодньому хресному ході.

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