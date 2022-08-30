Про це повідомляє Vatican News.

"Папа говорить як пастор, який захищає кожне людське життя, а не як політик: саме це правильна призма, через яку можна дивитися на його численні виступи щодо війни в Україні. Це підтверджує комюніке Святого Престолу, опубліковане через тиждень після слів Папи Франциска на аудієнції в середу, 24 серпня, і його згадки про напад, в якому загинула дочка російського політолога Олександра Дугіна", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що заява понтифіка викликала "неоднозначну реакцію" на політичному рівні в Україні.

"У контексті війни в Україні Франциск та його співробітники неодноразово виступали з цього приводу. Здебільшого вони спрямовані на те, щоб закликати пастирів та віруючих до молитви, а всіх людей доброї волі до солідарності та зусиль щодо відновлення миру", – сказали у Ватикані .

Стосовно повномасштабної війни РФ проти України у Ватикані заявили, що його втручання "ясно і недвозначно засуджує її як морально несправедливу, неприйнятну, варварську, безглузду, огидну і блюзнірську".

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у День Незалежності України заявив, що російська пропагандистка Дарья Дугіна є однією з "невинних, убитих через війну". Посол України у Ватикані розкритикував Папу Римського за ці слова. МЗС України викликало апостольського нунція, аби висловити розчарування словами Папи Франциска про Дугіну

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