Він пастор, а не політик: у Ватикані відповіли на критику Папи за слова про вбивство Дугіної
Ватикан надав офіційну заяву у відповідь на критику Папи римського Франциска за його слова про вбивство російської пропагандистки Дарії Дугіної
Про це повідомляє Vatican News.
"Папа говорить як пастор, який захищає кожне людське життя, а не як політик: саме це правильна призма, через яку можна дивитися на його численні виступи щодо війни в Україні. Це підтверджує комюніке Святого Престолу, опубліковане через тиждень після слів Папи Франциска на аудієнції в середу, 24 серпня, і його згадки про напад, в якому загинула дочка російського політолога Олександра Дугіна", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що заява понтифіка викликала "неоднозначну реакцію" на політичному рівні в Україні.
"У контексті війни в Україні Франциск та його співробітники неодноразово виступали з цього приводу. Здебільшого вони спрямовані на те, щоб закликати пастирів та віруючих до молитви, а всіх людей доброї волі до солідарності та зусиль щодо відновлення миру", – сказали у Ватикані .
Стосовно повномасштабної війни РФ проти України у Ватикані заявили, що його втручання "ясно і недвозначно засуджує її як морально несправедливу, неприйнятну, варварську, безглузду, огидну і блюзнірську".
- Нагадаємо, Папа Римський Франциск у День Незалежності України заявив, що російська пропагандистка Дарья Дугіна є однією з "невинних, убитих через війну". Посол України у Ватикані розкритикував Папу Римського за ці слова. МЗС України викликало апостольського нунція, аби висловити розчарування словами Папи Франциска про Дугіну
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.42Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе