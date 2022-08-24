Про це посол України написав у твітері.

"Сьогоднішня промова Папи розчарувала і змусила мене задуматися над багатьма речами. Не можна говорити в одних і тих же категоріях про агресора та жертву, ґвалтівника та зґвалтованого. Як можна назвати одного з ідеологів російського імперіалізму безневинною жертвою? Вона була вбита росіянами як сакральна жертва і тепер перебуває на щиті війни", – написав Юраш.