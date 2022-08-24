Посол України у Ватикані розкритикував Папу Римського, який назвав Дугіну "безневинною жертвою війни"
Посол України у Ватикані Андрій Юраш прокоментував промову Папи Римського Франциска та розкритикував його за те, що той назвав загиблу Дар'ю Дугіну, дочку ідеолога Путіна, "безневинною жертвою війни"
Про це посол України написав у твітері.
"Сьогоднішня промова Папи розчарувала і змусила мене задуматися над багатьма речами. Не можна говорити в одних і тих же категоріях про агресора та жертву, ґвалтівника та зґвалтованого. Як можна назвати одного з ідеологів російського імперіалізму безневинною жертвою? Вона була вбита росіянами як сакральна жертва і тепер перебуває на щиті війни", – написав Юраш.
- Нагадаємо, нинішній Папа Римський Франциск дотримується точки зору на агресію Росії як на двосторонній конфлікт. Більше того, він каже що країни НАТО нібито "могли спровокувати Путіна"напасти на Україну.
- Війна, на думку Папи Франциска, має завершитися "справжніми переговорами", а не безумовним виведенням російських військ з суверенної української території й покаранням агресора. При цьому він засуджує війну як таку, але ще жодного разу не виступив з осудом дій Росії чи її керівництва.
- Українські духовні та світські особи вже неодноразово запрошували Папу Франциска відвідати Україну, проте такий візит ще жодного разу не відбувся. Понтифік посилається на слабке здоров'я й проблеми з колінами. При цьому сьогодні, 30 дипня 2022 року, завершилися його тижневі відвідини Канади, де він вибачався за християнізацію тубільців.
- У День Незалежності України Папа Римський заявив, що російська пропагандистка Дарья Дугіна є однією з "невинних, убитих через війну"
- Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав заявив, що церква не повинна говорити про "конфлікт" Росії з Україною, оскільки це не конфлікт, а агресія і воєнні злочини
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