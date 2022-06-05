Папа Франциск закликав до "справжніх переговорів" для припинення війни в Україні. Але жодного разу не згадав Росію

Про це пише Vatican News.

"Повторюю свій заклик до провідників народів: будь ласка, не ведіть людство до знищення! Не ведіть людство до знищення. Нехай же розпочнуться справжні переговори, конкретні переговори про припинення вогню і про прийнятне вирішення. Нехай буде почутим сповнене відчаю волання людей, що страждають, – бачимо це в медіа кожного дня, – нехай зберігається пошана до людського життя, нехай зупиниться моторошне знищення міст і сіл на сході України", - сказав він.

У своїй проповіді Папа не зазначив, що в Україні люди гинуть через російську агресію та армію РФ.

"Через сто днів після початку збройної агресії проти України, на людство знову спустився кошмар війни, яка є запереченням Божої мрії: народи, що воюють, народи, що вбивають одні одних, люди, що замість наближатися, змушені віддалятися від своїх домівок", – сказав Папа Франциск.

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Раніше Папа Римський закликав до Великоднього перемир'я в Україні.

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Юрій Підлісний писав, що пропозиція Ватикану нести хрест українці та росіянці разом – це жертвування Істиною задля ілюзій Ост-політік.

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