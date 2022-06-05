Папа Франциск закликав до "справжніх переговорів" для припинення війни в Україні. Але жодного разу не згадав Росію
Папа Римський Франциск у ході недільної проповіді на площі Святого Петра в Римі закликав світових лідерів зупинити смерті людей та почати переговори щодо припинення вогню
Про це пише Vatican News.
"Повторюю свій заклик до провідників народів: будь ласка, не ведіть людство до знищення! Не ведіть людство до знищення. Нехай же розпочнуться справжні переговори, конкретні переговори про припинення вогню і про прийнятне вирішення. Нехай буде почутим сповнене відчаю волання людей, що страждають, – бачимо це в медіа кожного дня, – нехай зберігається пошана до людського життя, нехай зупиниться моторошне знищення міст і сіл на сході України", - сказав він.
У своїй проповіді Папа не зазначив, що в Україні люди гинуть через російську агресію та армію РФ.
"Через сто днів після початку збройної агресії проти України, на людство знову спустився кошмар війни, яка є запереченням Божої мрії: народи, що воюють, народи, що вбивають одні одних, люди, що замість наближатися, змушені віддалятися від своїх домівок", – сказав Папа Франциск.
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