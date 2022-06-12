Папа Франциск відклав поїздку до України

Про це повідомив громадський діяч та правозахисник Мирослав Маринович, який нещодавно був присутній на товариській зустрічі з понтифіком, передає сьогодні, 12 червня 2022 року, "Релігійно-інформаційна служба України".

"Чимало часу зайняло обговорення можливості візиту Папи до України, про який ми всі дружно його просили. Святіший Отець кілька разів дуже наполегливо підкреслив, що він хоче це зробити. Найголовнішою перешкодою є хвороба колін, і лікарі рішуче забороняють йому навіть думати про якісь поїздки", - зазначив Маринович.

За словами Мирослава Мариновича, "якщо поїздка до України стане практично можливою, то Папа Франциск хоче приїхати саме до Києва, а не на кордон із Україною, як йому дехто радить".

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Окрім того, під час цієї зустрічі йшлося "й про те, що чимало жалісливих європейців роблять велику помилку, коли прагнуть вивести росіян з-під відповідальності, звалюючи усю провину на Путіна".

"Так, вину за цю злочинну війну несе передусім російське керівництво. Але воєнні злочини в Україні чинять російські солдати, а російський народ, що в більшості своїй схвалює цю війну, несе свою відповідальність за неї. Тому любити росіян якраз і означає розкрити перед ними масштаби їхнього злочину, дати їм вжахнутися вчиненим і спрямувати їхні душі до щирого каяття перед Богом і людьми", - пояснив Маринович.

"Просили ми Святішого Отця підтримати заявку України до повноправного членства в Європейському Союзі, адже українці кров’ю довели свою вірність європейським цінностям", - додав він.

Минулої неділі, 5 червня, Папа Франциск закликав до "справжніх переговорів" для припинення війни в Україні. Але при цьому жодного разу не згадав Росію.

Як пояснив посол України у Ватикані Андрій Юраш, всередині Європи "багато чиновників, які мають зв’язки з Росією тиснуть на Ватикан".

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