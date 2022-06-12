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Росія має дуже потужні зв'язки в Європі, - посол України у Ватикані

12 червня, 2022 неділя
11:38
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Надзвичайний і Повноважний Посол України у Ватикані Андрій Юраш розповів, що Росія протягом довгого часу має власні потужні зв’язки в Європі

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Росія має дуже потужні зв’язки в Європі. Вони десятиліттями налагоджували комунікації. Багато чиновників, аналітиків, священнослужителі були втягнути в різного роду взаємини з Російською Федерацією. Це все не могло не накласти відбиток на сьогоденну ситуацію в Європі, зокрема у відношенні до війни в Україні. Однак, на мій погляд, для багатьох людей, які раніше мали зв'язки з Росією, прийшов час для глибокого переосмислення їхніх взаємин. У Ватикані російська тенденція на сьогодні є в глибокій кризі", - розповів Юраш

Юраш додав, що в європейці розуміють, що публічна підтримка Росії стає шкідливою.

"Європейці розуміють, що будь-яка публічна підтримка Росії зараз є шкідливою для них. Що стосується Ватикану та заяв, які видають в апостольській столиці, то проблема полягає не в людях, які репрезентують Ватикан, а скоріше з впливом ззовні. Багато чиновників, які мають зв’язки з Росією тиснуть на Ватикан. Ці люди, виконуючи задачі прогандистської машини, намагаються легітимізувати деякі меседжі через документи найвищого рівня, які можуть бути пов’язані з різними інституціями", - додав Юраш.

  • Відзначимо, що починаючи з 24 лютого Папа Франциск зайняв активну позицію, метою якої є встановленні миру в Україні. Про ситуацію в нашій державі він регулярно згадує під час недільних проповідей, але відмовляється називати Росію винуватицею війни. Проте для пошуку миру він, вперше в історії Ватикану, самотужки відправився у посольство Росії, також провів телефонну розмову з лідером РПЦ Кирилом. Окрім цього, він закликав до великоднього перемир'я, яке, на жаль, не відбулося. І обіцяв відвідати Україну. А 11 травня зустрівся у Ватикані з дружинами захисників Азовсталі, які просили його підтримки у намаганні організувати гумкоридор для українських воїнів.
  • 20 травня у Києві міністр закордонних справ Ватикану архієпископ Павло підтвердив пропозицію надати допомогу в переговорах між Україною та Росією

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Європа
окупація
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