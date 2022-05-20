Ватикан готовий допомогти Україні в переговорах із Росією

Про це інформують на сайті CNN.

"Віра в Бога і в людство змушує нас бути наполегливими у пошуку миру через молитву, слова та вчинки і не піддаватися легко величезні виклики", – сказав архієпископ Павло про попередні спроби знайти рішення шляхом переговорів.

Разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, архієпископ Павло наголосив, що переговори є справедливим шляхом до вирішення війни в Україні.

"Я запевняю вас, що як Святіший Отець, так і його найближчі співробітники, включаючи мене, дуже страждають від багатьох смертей, різного роду насильства, руйнування міст та інфраструктури, розлуки стількох сімей, мільйонів переміщених людей і біженців", – додав міністр закордонних справ Ватикану.

Відзначимо, що починаючи з 24 лютого Папа Франциск зайняв активну позицію, метою якої є встановленні миру в Україні. Про ситуацію в нашій державі він регулярно згадує під час недільних проповідей, але відмовляється називати Росію винуватицею війни. Проте для пошуку миру він, вперше в історії Ватикану, самотужки відправився у посольство Росії, також провів телефонну розмову з лідером РПЦ Кирилом. Окрім цього, він закликав до великоднього перемир'я, яке, на жаль, не відбулося. І обіцяв відвідати Україну. А 11 травня зустрівся у Ватикані з дружинами захисників Азовсталі, які просили його підтримки у намаганні організувати гумкоридор для українських воїнів.

Ложкою дьогтю у щирих зусиллях Понтифіка припинити війну в Україні став намір "примирення" України та Росії, шляхом спільної участі представниць двох народів у передвеликодньому хресному ході.

22 березня президент Володимир Зеленський закликав Папу Римського Франциска стати посередником у встановленні миру в Україні. Папа Римський Франциск під час аудієнції у Ватикані, 6 квітня, засудив злочини росіян на Київщині та розгорнув прапор України, який йому передали з Бучі.

3 квітня Папа Франциск підтвердив, що готовий приїхати до України.

2 квітня Папа Римський заявив, що розглядає можливість здійснити візит до України.

13 травня українське суспільство не сприйняло ідею Папи Римського Франциска, коли двоє людей символічно разом несли український та російський прапори у Ватикані.

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