Ватикан готовий допомогти Україні в переговорах із Росією
20 травня у Києві міністр закордонних справ Ватикану архієпископ Павло підтвердив пропозицію надати допомогу в переговорах між Україною та Росією
Про це інформують на сайті CNN.
"Віра в Бога і в людство змушує нас бути наполегливими у пошуку миру через молитву, слова та вчинки і не піддаватися легко величезні виклики", – сказав архієпископ Павло про попередні спроби знайти рішення шляхом переговорів.
Разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, архієпископ Павло наголосив, що переговори є справедливим шляхом до вирішення війни в Україні.
"Я запевняю вас, що як Святіший Отець, так і його найближчі співробітники, включаючи мене, дуже страждають від багатьох смертей, різного роду насильства, руйнування міст та інфраструктури, розлуки стількох сімей, мільйонів переміщених людей і біженців", – додав міністр закордонних справ Ватикану.
- Відзначимо, що починаючи з 24 лютого Папа Франциск зайняв активну позицію, метою якої є встановленні миру в Україні. Про ситуацію в нашій державі він регулярно згадує під час недільних проповідей, але відмовляється називати Росію винуватицею війни. Проте для пошуку миру він, вперше в історії Ватикану, самотужки відправився у посольство Росії, також провів телефонну розмову з лідером РПЦ Кирилом. Окрім цього, він закликав до великоднього перемир'я, яке, на жаль, не відбулося. І обіцяв відвідати Україну. А 11 травня зустрівся у Ватикані з дружинами захисників Азовсталі, які просили його підтримки у намаганні організувати гумкоридор для українських воїнів.
- Ложкою дьогтю у щирих зусиллях Понтифіка припинити війну в Україні став намір "примирення" України та Росії, шляхом спільної участі представниць двох народів у передвеликодньому хресному ході.
- 22 березня президент Володимир Зеленський закликав Папу Римського Франциска стати посередником у встановленні миру в Україні. Папа Римський Франциск під час аудієнції у Ватикані, 6 квітня, засудив злочини росіян на Київщині та розгорнув прапор України, який йому передали з Бучі.
- 3 квітня Папа Франциск підтвердив, що готовий приїхати до України.
- 2 квітня Папа Римський заявив, що розглядає можливість здійснити візит до України.
- 13 травня українське суспільство не сприйняло ідею Папи Римського Франциска, коли двоє людей символічно разом несли український та російський прапори у Ватикані.
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