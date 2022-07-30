Церква не повинна говорити про "конфлікт" Росії з Україною. Це не "конфлікт", а агресія і воєнні злочини, - предстоятель УГКЦ Святослав

З такою заявою виступив голова Української греко-католицької церкви Святослав, передає портал "Релігійно-інформаційна служба України".

"Справжня мета російської агресії – знищення українського народу. Про це свідчать як ідеологічні промови самого Путіна, в яких часто згадуються українська історія, так і військові злочини, вчинені його солдатами на нашій землі. Насправді, це важко назвати просто війною. З першого дня російського вторгнення в Україну ми бачимо безперервні військові злочини, які не припиняються ні вдень, ні вночі", - підкреслив він в інтерв'ю італійському виданню Il Foglio.

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Святослав пояснив, чому війну, яку розв'язала Росія, в жодному разі не можна називати конфліктом.

"Дехто каже, що в Україні триває конфлікт. Більше того, я зауважую, що останнім часом в західних ЗМІ звучить визначення "російсько-український конфлікт". В Україні немає ніякого конфлікту. Конфлікт завжди охоплює симетричну парадигму дискурсу; конфлікт означає, що є дві групи, які конфліктують між собою і кожен має свої аргументи та інтереси. А той, хто шукає істину чи хоче бути посередником у конфлікті, завжди вислуховує обидві сторони та інтуїтивно визначає, що істина десь посередині. Це означало б знайти вирішення конфлікту. Але, насправді, в Україні зовсім інший стан справ. Немає двох сторін зі своїми аргументами і немає істини посередині, а є злочинець – той, хто нападає, – і є його жертва. Не можна говорити, що у них конфлікт інтересів, тому що в цьому випадку ми ставимо їх на один рівень, агресора і його жертву. У цьому випадку як Церква ми також повинні проголосити "нульову толерантність" до злочинця. Я вважаю, що потрібно припинити говорити про конфлікт, слід говорити натомість про військові злочини в Україні. Треба припинити намагання зрозуміти чи захищати інтереси агресора чи бути посередниками між інтересами агресора і жертви. В цьому полягає дійсність і правда, об’єктивна правда подій, які відбуваються в Україні", - пояснив предстоятель УГКЦ.

"Нульова толерантність до застосування насильства! Якщо інтереси якоїсь держави призводять до війни і прирікають на смерть народ чисельністю понад 40 мільйонів населення, то це вже не інтереси, а злочин. Жодні причини не можуть бути виправданням чи поясненням цієї агресії у сучасному цивілізованому суспільстві", - наголосив духовний лідер українських греко-католиків.

Нагадаємо, нинішній Папа Римський Франциск дотримується точки зору на агресію Росії як на двосторонній конфлікт. Більше того, він каже що країни НАТО нібито "могли спровокувати Путіна" напасти на Україну.

Війна, на думку Папи Франциска, має завершитися "справжніми переговорами", а не безумовним виведенням російських військ з суверенної української території й покаранням агресора.

При цьому він засуджує війну як таку, але ще жодного разу не виступив з осудом дій Росії чи її керівництва.

Українські духовні та світські особи вже неодноразово запрошували Папу Франциска відвідати Україну, проте такий візит ще жодного разу не відбувся. Понтифік посилається на слабке здоров'я й проблеми з колінами. При цьому сьогодні, 30 дипня 2022 року, завершилися його тижневі відвідини Канади, де він вибачався за християнізацію тубільців.

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