Церква не повинна говорити про "конфлікт" Росії з Україною. Це не "конфлікт", а агресія і воєнні злочини, - предстоятель УГКЦ Святослав
Сприйняття й оцінка вторгнення РФ в Україну як нібито двостороннього конфлікту не відповідає істині й заважає правильно оцінювати події
З такою заявою виступив голова Української греко-католицької церкви Святослав, передає портал "Релігійно-інформаційна служба України".
"Справжня мета російської агресії – знищення українського народу. Про це свідчать як ідеологічні промови самого Путіна, в яких часто згадуються українська історія, так і військові злочини, вчинені його солдатами на нашій землі. Насправді, це важко назвати просто війною. З першого дня російського вторгнення в Україну ми бачимо безперервні військові злочини, які не припиняються ні вдень, ні вночі", - підкреслив він в інтерв'ю італійському виданню Il Foglio.
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Святослав пояснив, чому війну, яку розв'язала Росія, в жодному разі не можна називати конфліктом.
"Дехто каже, що в Україні триває конфлікт. Більше того, я зауважую, що останнім часом в західних ЗМІ звучить визначення "російсько-український конфлікт". В Україні немає ніякого конфлікту. Конфлікт завжди охоплює симетричну парадигму дискурсу; конфлікт означає, що є дві групи, які конфліктують між собою і кожен має свої аргументи та інтереси. А той, хто шукає істину чи хоче бути посередником у конфлікті, завжди вислуховує обидві сторони та інтуїтивно визначає, що істина десь посередині. Це означало б знайти вирішення конфлікту. Але, насправді, в Україні зовсім інший стан справ. Немає двох сторін зі своїми аргументами і немає істини посередині, а є злочинець – той, хто нападає, – і є його жертва. Не можна говорити, що у них конфлікт інтересів, тому що в цьому випадку ми ставимо їх на один рівень, агресора і його жертву. У цьому випадку як Церква ми також повинні проголосити "нульову толерантність" до злочинця. Я вважаю, що потрібно припинити говорити про конфлікт, слід говорити натомість про військові злочини в Україні. Треба припинити намагання зрозуміти чи захищати інтереси агресора чи бути посередниками між інтересами агресора і жертви. В цьому полягає дійсність і правда, об’єктивна правда подій, які відбуваються в Україні", - пояснив предстоятель УГКЦ.
"Нульова толерантність до застосування насильства! Якщо інтереси якоїсь держави призводять до війни і прирікають на смерть народ чисельністю понад 40 мільйонів населення, то це вже не інтереси, а злочин. Жодні причини не можуть бути виправданням чи поясненням цієї агресії у сучасному цивілізованому суспільстві", - наголосив духовний лідер українських греко-католиків.
- Нагадаємо, нинішній Папа Римський Франциск дотримується точки зору на агресію Росії як на двосторонній конфлікт. Більше того, він каже що країни НАТО нібито "могли спровокувати Путіна" напасти на Україну.
- Війна, на думку Папи Франциска, має завершитися "справжніми переговорами", а не безумовним виведенням російських військ з суверенної української території й покаранням агресора.
- При цьому він засуджує війну як таку, але ще жодного разу не виступив з осудом дій Росії чи її керівництва.
- Українські духовні та світські особи вже неодноразово запрошували Папу Франциска відвідати Україну, проте такий візит ще жодного разу не відбувся. Понтифік посилається на слабке здоров'я й проблеми з колінами. При цьому сьогодні, 30 дипня 2022 року, завершилися його тижневі відвідини Канади, де він вибачався за християнізацію тубільців.
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