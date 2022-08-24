Про це повідомляють в Reuters з посиланням на заяву Папи.

Виступаючи в день, коли Україна відзначає свою незалежність від радянської влади в 1991 році та через шість місяців після вторгнення російських військ, Франциск засудив війну як "божевілля" та згадав загибель Дар’ї Дугіної, доньки відомого російського ультранаціоналіста, під час вибуху автомобіля під Москвою в суботу.

"Невинні платять за війну, невинні", - сказав він.

Папа Римський Франциск дотримується точки зору на агресію Росії як на двосторонній конфлікт. До того, 14 червня він сказав, що країни НАТО нібито "могли спровокувати Путіна" напасти на Україну.

30 липня голова Української греко-католицької церкви Святослав заявив, що сприйняття й оцінка вторгнення РФ в Україну як нібито двостороннього конфлікту не відповідає істині й заважає правильно оцінювати події. "Я вважаю, що потрібно припинити говорити про конфлікт, слід говорити натомість про воєнні злочини в Україні. Треба припинити намагання зрозуміти чи захищати інтереси агресора чи бути посередниками між інтересами агресора і жертви. Нульова толерантність до застосування насильства!" - наголосив предстоятель УГКЦ.

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