Папа Римський заявив, що російська пропагандистка Дарья Дугіна є однією з "невинних, убитих через війну"
Папа Римський Франциск у День Незалежності України заявив, що російська пропагандистка Дарья Дугіна є однією з "невинних, убитих через війну"
Про це повідомляють в Reuters з посиланням на заяву Папи.
Виступаючи в день, коли Україна відзначає свою незалежність від радянської влади в 1991 році та через шість місяців після вторгнення російських військ, Франциск засудив війну як "божевілля" та згадав загибель Дар’ї Дугіної, доньки відомого російського ультранаціоналіста, під час вибуху автомобіля під Москвою в суботу.
"Невинні платять за війну, невинні", - сказав він.
- Папа Римський Франциск дотримується точки зору на агресію Росії як на двосторонній конфлікт. До того, 14 червня він сказав, що країни НАТО нібито "могли спровокувати Путіна" напасти на Україну.
- 30 липня голова Української греко-католицької церкви Святослав заявив, що сприйняття й оцінка вторгнення РФ в Україну як нібито двостороннього конфлікту не відповідає істині й заважає правильно оцінювати події. "Я вважаю, що потрібно припинити говорити про конфлікт, слід говорити натомість про воєнні злочини в Україні. Треба припинити намагання зрозуміти чи захищати інтереси агресора чи бути посередниками між інтересами агресора і жертви. Нульова толерантність до застосування насильства!" - наголосив предстоятель УГКЦ.
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