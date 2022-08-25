МЗС України викликало апостольського нунція, аби висловити розчарування словами Папи Франциска про Дугіну
Міністерство закордонних справ запросило апостольського нунція в Україні архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса через оцінку Папою Римським Франциском ролі загиблої доньки ідеолога "руского міра"
Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу з італійським колегою Луїджі Ді Майо.
"Скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - додав міністр.
Міністерство закордонних справ наголосило апостольському нунцію в Україні Вісвальдасу Кульбокасу у зв’язку із висловлюваннями Папи Франциска, що в Україні глибоко розчаровані словами Понтифіка, які несправедливо прирівнюють агресора та жертву.
Натомість в МЗС України звернули увагу апостольського нунція на те, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Понтифік жодного разу не приділив окремої уваги конкретним жертвам війни, серед яких уже 376 українських дітей, які загинули від рук російських окупантів.
- 21 серпня у Підмосков'ї вибухнуло авто Дугіна, в якому перебувала його донька.
- 22 серпня ФСБ звинуватила у вбивстві доньки Дугіна українські спецслужби.
- 23 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не цікавить донька ідеолога "русского мира" Дар’я Дугіна і це "не є нашою відповідальністю".
- Папа Франциск заявив, що Дугіна була "безвинною жертвою".
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