Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу з італійським колегою Луїджі Ді Майо.

"Скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - додав міністр.

Міністерство закордонних справ наголосило апостольському нунцію в Україні Вісвальдасу Кульбокасу у зв’язку із висловлюваннями Папи Франциска, що в Україні глибоко розчаровані словами Понтифіка, які несправедливо прирівнюють агресора та жертву.

Натомість в МЗС України звернули увагу апостольського нунція на те, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Понтифік жодного разу не приділив окремої уваги конкретним жертвам війни, серед яких уже 376 українських дітей, які загинули від рук російських окупантів.

21 серпня у Підмосков'ї вибухнуло авто Дугіна, в якому перебувала його донька.

22 серпня ФСБ звинуватила у вбивстві доньки Дугіна українські спецслужби.

23 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не цікавить донька ідеолога "русского мира" Дар’я Дугіна і це "не є нашою відповідальністю".

Папа Франциск заявив, що Дугіна була "безвинною жертвою".

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