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У Підмосков'ї вибухнуло авто з донькою Дугіна, антиукраїнською пропагандисткою Дарією Дугіною. Вона не вижила, - ЗМІ

21 серпня, 2022 неділя
01:11
Світ Дарія Платонова (Дугіна)

Близько 22:00 суботи, 20 серпня 2022 року, на околиці Москви (РФ) вибухнув та згорів автомобіль, в якому знаходилася донька голови "Міжнародного євразійського руху", одного з головних ідеологів рашизму та збройного вторгнення в Україну Олександра Дугіна

У ньому перебувала Дарія Олександрівна Платонова (Дугіна), що також відома своєю активною публічною діяльністю на підримку режиму Путіна й знищення українців. Дугіна називала себе філософом і журналістом, виступала з лекціями. Першими про те, що з нею сталося, в районі 24:00 повідомили російські новинні телеграм-канали Baza та 112.

"У районі селища Великі Вяземи підірвали автомобіль Land Cruiser Prado. В результаті власниця машини померла на місці", - зазначає Baza.

Після вибуху машина в'їхала у загорожу. 

Що лишилося від автівки

Зі слів очевидців, вибух в авто Дугіної стався під час руху Можайським шосе.

Сам Дугін відразу прибув на місце вибуху.

Батько й донька Дугіни того вечора разом перебували на музичному фестивалі у підмосковній садибі-музеї Захарово. За словами близького до їхньої родини скрипаля Петра Лундстрема, що також підтримує війну з Україною й незаконно відвідує окремі райони Донбасу, "Дугін мав їхати цією машиною, але сів до іншої".

Довідка

Дарія Платонова (Дугіна) поширювала "філософські" ідеї батька.

Робила огляди для пропагандистського російського медіа "Федеральное агенство новостей" (ФАН) власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та інших схожих ресурсів.

Називала війну з Україною "найкращими", що тільки може бути.

Нещодавно побувала в окупованій частині українського Півдня - у містах Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, а також в ОРДЛО, після чого давала рекомендації щодо того яку політику там слід проводити.

Поширювала фейки про захисників України. Як і Олександр Дугін та інші кремлівські політики, політологи і політтехнологи ствержувала, що населення Заходу України це нібито не українці.

Закликала до розправи над полоненими "азовцями".

Перебувала під міжнародними санкціями.

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Росія
війна з Росією
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