Про це повідомляють російські ЗМІ.

У ФСБ стверджують, що "злочин був підготовлений та вчинений українськими спецслужбами".

У вбивстві Дар'ї Дугіної підозрюють громадянку України Наталію Вовк 1979 року народження, яка приїхала до Росії разом із дочкою та орендувала квартиру в тому ж будинку, де жила Дар'я Дугіна.

У ФСБ стверджують, що Вовк нібито стежила за Дугіною на автомобілі Mini Cooper, на якому тричі змінювали номери. За даними "слідства" у день вбивства вона із дочкою приїхала на фестиваль "Традиція", здійснила керований вибух машини Дугіної та виїхала до Естонії через Псков.

Вибух авто Дар'ї Дугіної стався о 21:35 в суботу, 20 серпня.

21 серпня слідчий комітет Росії підтвердив, що в автівці, яка вибухнула та загорілася на підмосковному Можайському шосе, перебувала Дугіна.

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