ФСБ звинуватила у вбивстві доньки Дугіна українські спецслужби
Федеральна служба безпеки РФ заявила, що розкрила вбивство доньки ідеолога рашизму Олександра Дугіна та звинуватила у ньому українські спецслужби
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У ФСБ стверджують, що "злочин був підготовлений та вчинений українськими спецслужбами".
У вбивстві Дар'ї Дугіної підозрюють громадянку України Наталію Вовк 1979 року народження, яка приїхала до Росії разом із дочкою та орендувала квартиру в тому ж будинку, де жила Дар'я Дугіна.
У ФСБ стверджують, що Вовк нібито стежила за Дугіною на автомобілі Mini Cooper, на якому тричі змінювали номери. За даними "слідства" у день вбивства вона із дочкою приїхала на фестиваль "Традиція", здійснила керований вибух машини Дугіної та виїхала до Естонії через Псков.
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Вибух авто Дар'ї Дугіної стався о 21:35 в суботу, 20 серпня.
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21 серпня слідчий комітет Росії підтвердив, що в автівці, яка вибухнула та загорілася на підмосковному Можайському шосе, перебувала Дугіна.
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