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Слідчий комітет РФ підтвердив загибель доньки Дугіна від вибуху. Захарова сказала шукати "український слід"

21 серпня, 2022 неділя
13:31
Світ загибель доньки Дугіна

Слідчий комітет Росії заявив, що ввечері 20 серпня 2022 року в автівці, яка вибухнула та загорілася на підмосковному Можайському шосе, перебувала донька ідеолога війни з Україною Олександра Дугіна

Відповідна заява ранком 21 серпня з'явилася на офіційному сайті відомства.

Слідчими органами Головного слідчого управління СК Росії по Московській області (п. "е" ч.2 ст.105 КК РФ).

"За даними слідства, 20 серпня близько 21 години в Одинцовському міському окрузі в районі селища Великі Вяземи на повному ході руху на автомобільній дорозі загального користування спрацював, ймовірно, встановлений в автомобілі Toyota Land Cruiser вибуховий пристрій, а потім сталося займання машини. Дівчина, яка була за кермом, загинула на місці. Особу загиблої встановлено - це журналіст та політолог Дар'я Дугіна", - йдеться у повідомленні СК РФ.

Наразі триває огляд місця події. За результатами огляду буде призначено низку експертиз, зокрема судово-медичну, вибухотехнічну, молекулярно-генетичну.

Порушено кримінальну справу за фактом вбивства Дугіної, вчиненого "загальнонебезпечним способом".

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СК Росії опрацьовує "всі можливі версії скоєння злочину".

Розслідуванням займатиметься центральний апарат Слідчого комітету РФ.

Попередньо слідчі оцінюють вбивство як "замовне" і кажуть, що вибухівку "було закладено під дном автомобіля з боку водія", де й знаходилася Дар'я Дугіна.

Своєю чергою речниця російського МЗС Марія Захарова закликала силовиків насамперед приділити увагу "українському сліду" того, що сталося.

"Якщо підтвердиться український слід, - а таку версію озвучив голова "ДНР" Денис Пушилін, і вона має бути перевірена компетентними органами, - то треба вести мову про політику державного тероризму, яку реалізує київський режим", - заявила вона.

Довідка

29-річна Дар'я Дугіна (псевдо - Платонова) поширювала "філософські" ідеї батька й була його головною помічницею.

Робила огляди для пропагандистського російського медіа "Федеральное агенство новостей" (ФАН) власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, телеканалу "Царград" православного олігарха Костянтина Малофєєва, Russia Today та інших схожих ресурсів. Вела свій авторський телеграм-канал.

Називала війну з Україною "найкращими", що тільки може бути.

Нещодавно побувала в окупованій частині українського Півдня, зокрема, на "Азовсталі" у Маріупорлі, а також в Бердянську та Мелітополі після чого давала рекомендації щодо того, яку політику там слід проводити.

Поширювала фейки про захисників України.

Стверджувала, що населення Заходу України це нібито не українці.

Закликала до розправи над полоненими "азовцями".

Перебувала під міжнародними санкціями.

Вважала сучасний Захід "фашистським" і "тоталітарним".

  • Нагадаємо, вибух стався о 21:35 суботи, 20 серпня 2022 року.
  • За словами близьких Олександра Дугіна, у зв'язку з різким погіршенням самопочутя той зараз знаходиться у лікарні. Він прибув на місце вибуху через 10 хвилин.

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Росія
Маріуполь
війна з Росією
окуповані території
Азовсталь
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