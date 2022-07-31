Путін створив політичну націю росіян з обличчям звіра, - Портников

Публіцист поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".

"Путін створив політичну націю - русскій - з обличчям звіра. Путін робить усе можливе, щоб перетворити представників національних меншин Росії на чудовиськ. Це факт. Люди різних національностей здійснюють злочини на території України. Я не вважаю цих людей, які вчиняють злочинні дії проти українців, бурятами, калмиками, чи кимось іще. Вони всі росіяни", - зазначив Портников.

Журналіст додав, що всі народи на території РФ тою чи іншою мірою вважають себе русскімі.

"Я колись розмовляв з російським істориком Юрієм Пивоваровим, який сказав, що для створення політичної нації в Росії, всі повинні вважати себе русскімі. Нещодавно був пропагандистський ролик, де йшли люди й казали: я - азербайджанець, я - вірменка, я - єврейка, і потім: ми - русскіє", - зауважив Віталій Портников.

27 липня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк написав у твіттері, що Путін використовує війну проти України як спосіб умисного етноциду народів Росії.

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