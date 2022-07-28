Про це написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Московський режим використовує війну не тільки як інструмент масового знищення українців, але і як спосіб умисного етноциду, зокрема народів Росії", — вважає Подоляк.

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Радник очільника ОПУ зауважив, що москвичі гинуть на фронті рідше у 87,5 раза ніж дагестанці, у 275 разів — ніж буряти та у 350 — ніж тувинці.

27 липня Sky News зробив висновок, що Росія "остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас".

Данілов каже, що політичне керівництво готове віддати наказ ЗСУ нищити ворожі об'єкти РФ, з яких завдають ударів по Україні

У перехопленій розмові окупант поскаржився на блискавичну роботу ЗСУ.

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