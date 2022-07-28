Умисний етноцид. Росія відправляє на війну з Україною бурятів, дагестанців і тувинців, - Подоляк
Володимир Путін використовує війну проти України як спосіб умисного етноциду народів Росії
Про це написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Московський режим використовує війну не тільки як інструмент масового знищення українців, але і як спосіб умисного етноциду, зокрема народів Росії", — вважає Подоляк.
Читайте також: "Це не точна наука". The Economist назвав кількість загиблих і поранених росіян в Україні
Радник очільника ОПУ зауважив, що москвичі гинуть на фронті рідше у 87,5 раза ніж дагестанці, у 275 разів — ніж буряти та у 350 — ніж тувинці.
- 27 липня Sky News зробив висновок, що Росія "остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас".
- Данілов каже, що політичне керівництво готове віддати наказ ЗСУ нищити ворожі об'єкти РФ, з яких завдають ударів по Україні
- У перехопленій розмові окупант поскаржився на блискавичну роботу ЗСУ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.84
Купівля 38.84Продаж 39.81
-
EUR
Купівля 39.07Продаж 40.23
- Актуальне
- Важливе