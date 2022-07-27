"Отработали по нам и улетели": у перехопленій розмові окупант поскаржився на блискавичну роботу ЗСУ
Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського окупанта з-під Херсону, в якій той скаржиться на ефективну роботу ЗСУ та вкотре визнає, що РФ використовує у війні заборонену зброю
Перехоплення СБУ оприлюднила в телеграмі.
"Ми сидимо, слухаємо розмови. І там кажуть, ну наші, зенітники: готовність номер 1, незабаром прилетять протягом 10-15 хвилин, два літаки. Наступне послання кажуть: вони вже відпрацювали і полетіли. Все, відбій", – розповідає батькам російський окупант.
Крім того, загарбник визнає, що ЗС РФ активно застосовують заборонені види озброєння, а саме фосфорні та касетні боєприпаси.
"Фосфором їх хр*начім, су*а. Фосфори, касети... Взагалі начхати... Там все плавиться... Зате вночі дуже гарно виглядає", – каже окупант.
Служба безпеки нагадує, що правоохоронні органи системно фіксують порушення військовими РФ законів і звичаїв війни.
Повідомляється, що за цією статтею СБУ відкрила уже понад 7 тис. проваджень.
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