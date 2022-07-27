Перехоплення СБУ оприлюднила в телеграмі.

"Ми сидимо, слухаємо розмови. І там кажуть, ну наші, зенітники: готовність номер 1, незабаром прилетять протягом 10-15 хвилин, два літаки. Наступне послання кажуть: вони вже відпрацювали і полетіли. Все, відбій", – розповідає батькам російський окупант.

Крім того, загарбник визнає, що ЗС РФ активно застосовують заборонені види озброєння, а саме фосфорні та касетні боєприпаси.

"Фосфором їх хр*начім, су*а. Фосфори, касети... Взагалі начхати... Там все плавиться... Зате вночі дуже гарно виглядає", – каже окупант.

Служба безпеки нагадує, що правоохоронні органи системно фіксують порушення військовими РФ законів і звичаїв війни.

Повідомляється, що за цією статтею СБУ відкрила уже понад 7 тис. проваджень.

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