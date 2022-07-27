Про це пише The Economist.

Від початку повномасштабного вторгнення армія загарбників могла втратити у війні проти України від 100 до 125 тис. живої сили. Це на рівні найгірших показників Другої світової війни.

"Але "це не точна наука", — каже один західний експерт. Деталі оцінки втрат, як правило, секретні, але аналітики мають у своєму розпорядженні кілька способів. Один з них полягає в тому, щоб спиратися на російські оцінки, використовуючи секретні дані розвідки, такі як агенти російського уряду або перехоплені повідомлення, в яких російські підрозділи описують свої втрати. Однак вони можуть бути спотвореними: західні офіційні особи вважають, що сам Путін не отримує повної картини того, наскільки погано йде його війна", - пише видання.

Можливо, порятунком для Володимира Путіна, президента Росії, є те, що досі не було серйозної негативної реакції вдома на таке марнотратство, — припускає The Economist. "Це не діти середнього класу з Санкт-Петербурга чи Москви, — зазначив експерт з британської МІ6. - Це бідні діти з сільської місцевості Росії. Вони з сибірських містечок. Вони непропорційно з етнічних меншин. Це його гарматне м’ясо".

27 липня Sky News зробив висновок, що Росія "остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас".

Данілов каже, що політичне керівництво готове віддати наказ ЗСУ нищити ворожі об'єкти РФ, з яких завдають ударів по Україні

У перехопленій розмові окупант поскаржився на блискавичну роботу ЗСУ.

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