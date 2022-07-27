Росія "остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас", - Sky News
Російські окупанти остаточно втратили ініціативу в битві за Донбас
Про це з посиланням на західного високопосадовця повідомила телекомпанія Sky News.
Москва не захопить індустріального регіону у "найближчому майбутньому", - сказав чиновник, додавши, що росіяни "не збираються просто здаватися і повертатися додому".
На думку джерела війна в Україні характерна "зростанням і спадом", причому Росія могла б "адаптувати чи коригувати свої дії".
Sky News нагадує, що раніше західні офіційні особи заявляли про серйозність російських атак, і що Москва досягла "справжнього прогресу" у меті звільнення Донбасу. Але зараз високопосадовець заявив, що Росія "остаточно втратила ініціативу" в битві за регіон.
Він також додав, що повний контроль над Донецькою областю залишається "мінімальною політичною метою кампанії на Донбасі", але виглядає "дедалі малоймовірним", що Росія досягне її найближчими кількома місяцями.
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