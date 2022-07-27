Росія "остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас", - Sky News

Про це з посиланням на західного високопосадовця повідомила телекомпанія Sky News.

Москва не захопить індустріального регіону у "найближчому майбутньому", - сказав чиновник, додавши, що росіяни "не збираються просто здаватися і повертатися додому".

На думку джерела війна в Україні характерна "зростанням і спадом", причому Росія могла б "адаптувати чи коригувати свої дії".

Sky News нагадує, що раніше західні офіційні особи заявляли про серйозність російських атак, і що Москва досягла "справжнього прогресу" у меті звільнення Донбасу. Але зараз високопосадовець заявив, що Росія "остаточно втратила ініціативу" в битві за регіон.

Він також додав, що повний контроль над Донецькою областю залишається "мінімальною політичною метою кампанії на Донбасі", але виглядає "дедалі малоймовірним", що Росія досягне її найближчими кількома місяцями.

27 липня на Харківщині ЗСУ знешкодили розвідувальну групу, яка намагалась викрити позиції українців в районі Пасіки.

Данілов каже, що політичне керівництво готове віддати наказ ЗСУ нищити ворожі об'єкти РФ, з яких завдають ударів по Україні

У перехопленій розмові окупант поскаржився на блискавичну роботу ЗСУ.

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