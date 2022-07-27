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Головна війна з Росією На Харківщині ЗСУ знешкодили розвідувальну групу, яка намагалась викрити позиції українців в районі Пасіки, - Генштаб

На Харківщині ЗСУ знешкодили розвідувальну групу, яка намагалась викрити позиції українців в районі Пасіки, - Генштаб

27 липня, 2022 середа
19:04
війна з Росією ЗСУ тримають оборону

У районі населеного пункту Пасіка, Харківська область, ЗСУ знешкодили розвідувальну групу, яка намагалась викрити позиції наших військових

Про це йдеться у вечірньому звіті Генштабу.

"На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. На Сіверському напрямку підрозділи ворога обстріляли з артилерії  Сеньківку і Хрінівка Чернігівської області та Прогрес і Бачівськ Сумської області. Противник задіяв для повітряної розвідки розвідувальну авіацію та БпЛА", - йдеться у звіті.

Слобожанський напрямок

Російський ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та  недопущення просування українських підрозділів. Значну увагу противник приділяє розвідці з метою викриття системи нашої оборони та виявлення вогневих позицій артилерії.

Харківський напрямок

Росія здійснила артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Чугуїв, Цупівка, Борщова, Зрубанка, Іванівка, Руська Лозова, Коробочкине, Базаліївка, Питомник.

Слов’янський напрямок 

Російський агресор задіяв артилерію для обстрілів поблизу Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки.

В районі населеного пункту Пасіка, силами розвідувальної групи, намагався викрити позиції наших військ. Безуспішно. Група знешкоджена.

Донецький напрямок 

Противник штурмовими діями продовжує спроби покращення тактичного положення в напрямках міст Краматорськ та Бахмут.

На Краматорському напрямку здійснили артилерійські обстріли біля Кривої Луки, Спірного, Григорівки, Виїмки, Сіверська та Дронівки. Завдав авіаційного удару неподалік Серебрянки.

Вів штурмові дії у напрямку Білогорівка - Верхньокам’янське, зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку обстріляв з артилерії райони Бахмута, Соледара, Яковлівки, Федорівки, Бахмутського, Покровського, Вершини, Зайцевого, Сухої Балки та Веселого. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки та Покровського.

Ворожі штурми у населеному пункті Берестове та на напрямках Володимирівка – Соледар і Роти – Семигір’я українські воїни успішно відбили. Ворог, з втратами, відійшов. 

"На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Зафіксовано обстріли, зокрема, районів Пісків, Костянтинівки, Авдіївки та Гуляйполя. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Новоандріївки, Кам’янського та Ольгівського", - пишуть у Генштабі.

Південь України

Окупанти обороняються та намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово захопленої території.

Противник обстріляв з артилерії та танків райони населених пунктів Осокорівка, Токареве, Іванівка, Андріївка, Киселівка, Партизанське, Кавказ, Степова Долина, Котляреве та Поляна. Завдав авіаударів неподалік Любомирівки та Новомиколаївки.

"Російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені види озброєнь – фосфорні і касетні боєприпаси. Такі та інші порушення законів і звичаїв війни системно фіксуються та документуються для міжнародних кримінальних інституцій. Відповідальність окупантів, які залишаться живі, неминуча. А поки що, наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Противнику все важче поповнювати втрати, особливо у живій силі", - повідомили в ЗСУ.

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