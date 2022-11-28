Про це Папа Франциск розповів у інтерв'ю журналу America.

"Чому я не називаю Путіна? Тому що це не потрібно; це вже відомо. Однак іноді люди чіпляються за деталь. Всі знають мою позицію, з Путіним чи без Путіна, не називаючи його імені", - сказав Папа Римський.

Він підкреслив, що розуміє: вторгнення в Україну здійснила російська держава, - але пояснив відсутність безпосередньої критики російського народу прагненням нікого не образити.

"Коли я говорю про Україну, я говорю про закатований народ. Якщо у вас є люди-мученики, у вас є хтось, хто їх мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що я маю багато інформації про жорстокість військ, які туди увійшли. Взагалі, найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з Росії, але це не є російською традицією, наприклад, чеченці, буряти і так далі. Безумовно, той, хто вторгається, – це російська держава. Це зрозуміло. Іноді намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а радше засуджувати взагалі, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов'язково вказувати ім'я та прізвище", - пояснив понтифік.

Він додав, що на другий день війни пішов до російського посольства у Ватикані та намагався домовитися про зустріч з Путіним.

"Незвичайний жест, тому що Папа ніколи не ходить до посольства. І там я сказав послу передати Путіну, що я готовий поїхати за умови, що він надасть мені маленьке вікно для переговорів. Лавров, міністр закордонних справ, відповів дуже гарним листом, з якого я зрозумів, що поки що в цьому нема потреби", - розповів Папа Римський.

Він також зазначив, що тричі телефонував президенту України Володимиру Зеленському.

"Я тричі телефонував президенту Зеленському. Загалом я працюю над отриманням списків ув’язнених, як цивільних, так і військових, і я надсилаю їх російському уряду, і відповідь завжди була дуже позитивною", - запевнив Папа Римський.

Він зауважив, що він хоче здійснити візит до Києва та Москви, але за умови, що відвідає два міста одразу.

"Я вирішив: якщо я здійснюватиму візит, то поїду і в Москву, і в Київ, в обидва, а не в одне місто. Нічого не мало створювати враження, що я прикриваю агресію. Я приймав тут, у цій залі, три чи чотири рази делегацію українського уряду. І ми працюємо разом. Позиція святого престолу полягає в прагненні миру та порозуміння. Дипломатія святого престолу рухається в цьому напрямку і завжди готова бути посередником", - підсумував Папа Франциск.

18 листопада Папа Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край війні Росії проти України.

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