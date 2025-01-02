РФ змінила тактику ударів по енергосистемі під час масованих атак у 2024 році

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він нагадав, що окупанти в 2022-2023 роках починали удари по українській енергетиці з жовтня, коли у 2024 - з березня.

"Руйнування були дуже великі, набагато більші, у порівнянні з попередніми роками. Змінився сам характер ударів, складність ударів, зброя, яка використовується. Тому дійсно це найскладніший рік для енергосистеми", - сказав Галущенко.

Міністр пояснив, що окупанти минулого року змінили тактику ударів по енергосистемі. Тепер РФ щоночі використовує БПЛА, а під час масованих атак до дронів додаються усі види ракет.

"Загалом протягом цього року Росія здійснила 13 масованих атак на українську енергетику. Через інтенсивність російських обстрілів цьогорічна ремонтна кампанія на енергооб’єктах стала наймасштабнішою за всі роки. Для проведення ремонтних і відновлювальних робіт використовується, зокрема, і обладнання, надане міжнародними партнерами, або закуплене за кошти донорів", - резюмували у відомстві.