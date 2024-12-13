РФ за час повномасштабної війни атакувала українську енергетику 2,3 тис. ракет і ударних БПЛА
Російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення атакували енергетичну інфраструктуру України понад 1 тис. ударних безпілотників та близько 1,3 тис. ракет
Про це повідомляє Укренерго.
"Майже 1300 ракет і близько 1000 ударних безпілотників. Таку кількість засобів ураження використала Росія проти об’єктів української енергетичної інфраструктури від початку війни", - йдеться в матеріалі.
Зокрема, у пʼятницю 13 грудня ворог використав для 12-ї у 2024 році масованої атаки 93 ракети та майже 200 БПЛА.
"Готуючись до всіх можливих сценаріїв, перед початком опалювального сезону "Укренерго" накопичило значний запас ремонтного обладнання. І зараз він активно використовується, адже після останніх масованих атак на енергосистему – масштаби аварійно-відновлювальних робіт дуже значні", - запевнили в компанії.
У матеріалі пояснюють, що деякі обʼєкти Укренерго РФ атакує регулярно, а потім - з паузами до завершення ремонту після попереднього "прильоту". Тому роботу доводиться розпочинати знову.
"Після сьогоднішньої масованої атаки – українська енергосистема вкотре відновлюється. Будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій щодо ощадливого споживання електроенергії. Це допоможе енергетикам та зменшить необхідність застосування вимушених відключень", - закликали в Укренерго.
- Із 14:00 12 грудня по 10:00 13 грудня російська окупаційна армія здійснила комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Оборонці українського неба знищили 81 ракету та 90 БПЛА ворога
- Актуальне
- Важливе