РФ за час повномасштабної війни атакувала українську енергетику 2,3 тис. ракет і ударних БПЛА

Про це повідомляє Укренерго.

"Майже 1300 ракет і близько 1000 ударних безпілотників. Таку кількість засобів ураження використала Росія проти об’єктів української енергетичної інфраструктури від початку війни", - йдеться в матеріалі.

Зокрема, у пʼятницю 13 грудня ворог використав для 12-ї у 2024 році масованої атаки 93 ракети та майже 200 БПЛА.

"Готуючись до всіх можливих сценаріїв, перед початком опалювального сезону "Укренерго" накопичило значний запас ремонтного обладнання. І зараз він активно використовується, адже після останніх масованих атак на енергосистему – масштаби аварійно-відновлювальних робіт дуже значні", - запевнили в компанії.

У матеріалі пояснюють, що деякі обʼєкти Укренерго РФ атакує регулярно, а потім - з паузами до завершення ремонту після попереднього "прильоту". Тому роботу доводиться розпочинати знову.

"Після сьогоднішньої масованої атаки – українська енергосистема вкотре відновлюється. Будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій щодо ощадливого споживання електроенергії. Це допоможе енергетикам та зменшить необхідність застосування вимушених відключень", - закликали в Укренерго.