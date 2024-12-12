Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація вдень 12 грудня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 12:38 військові попередили про загрозу застосування ударних дронів для Сумської області.

"Увага м. Суми! Ворожий ударний БПЛА у вашому напрямку з півночі!" - написали у ПС за дві хвилини.

Тим часом ворожі ударні дрони перебували на Сумщині та тримали південно-західний курс.

Близько 13:00 стало відомо про загрозу безпілотників для Полтавської та Чернігівської областей.

Станом на 13:25, за даними військових:

БПЛА перебували на Сумщині, курс - західний/південно-західний

інші дрони на північному сході Полтавщини, курс - південний/південно-західний

О 13:28 Повітряні сили повідомили про ворожий безпілотник у напрямку Полтави. Вже о 13:32 було оголошено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Київської області.

Станом на 13:36 повідомлялося про ворожий ударний дрон у напрямку Миргорода (Полтавщина), який рухався з півночі.

О 13:47 було оголошено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА з північно-східного напрямку для Черкаської області.

Оновлена інформація щодо ворожих дронів станом на 13:54:

БПЛА на Сумщині, курс – західний/південно-західний;

БПЛА на північному сході Полтавщини, курс – південний/південно-західний;

БПЛА на сході Чернігівщини, курс – західний/північно-західний.

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