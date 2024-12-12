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Оновлено

Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація вдень 12 грудня

Катерина Єсікова
12 грудня, 2024 четвер
14:05
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Удень 12 грудня російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. Перші дрони заходили з Сумської області

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 12:38 військові попередили про загрозу застосування ударних дронів для Сумської області.

"Увага м. Суми! Ворожий ударний БПЛА у вашому  напрямку  з півночі!" - написали у ПС за дві хвилини.

Тим часом ворожі ударні дрони перебували на Сумщині та тримали південно-західний курс.

Близько 13:00 стало відомо про загрозу безпілотників для Полтавської та Чернігівської областей.

Станом на 13:25, за даними військових:

  • БПЛА перебували на Сумщині, курс - західний/південно-західний
  • інші дрони на північному сході Полтавщини, курс -  південний/південно-західний

О 13:28 Повітряні сили повідомили про ворожий безпілотник у напрямку Полтави. Вже о 13:32 було оголошено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Київської області. 

Станом на 13:36 повідомлялося про ворожий ударний дрон у напрямку Миргорода (Полтавщина), який рухався з півночі.

О 13:47 було оголошено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА з північно-східного напрямку для Черкаської області. 

Оновлена інформація щодо ворожих дронів станом на 13:54: 

  • БПЛА на Сумщині, курс – західний/південно-західний;
  • БПЛА на північному сході Полтавщини, курс – південний/південно-західний;
  • БПЛА на сході Чернігівщини, курс – західний/північно-західний.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Новини
ППО
російська армія
Полтавщина
Сумщина
Чернігівщина
безпілотник
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