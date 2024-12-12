Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація вдень 12 грудня
Удень 12 грудня російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. Перші дрони заходили з Сумської області
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 12:38 військові попередили про загрозу застосування ударних дронів для Сумської області.
"Увага м. Суми! Ворожий ударний БПЛА у вашому напрямку з півночі!" - написали у ПС за дві хвилини.
Тим часом ворожі ударні дрони перебували на Сумщині та тримали південно-західний курс.
Близько 13:00 стало відомо про загрозу безпілотників для Полтавської та Чернігівської областей.
Станом на 13:25, за даними військових:
- БПЛА перебували на Сумщині, курс - західний/південно-західний
- інші дрони на північному сході Полтавщини, курс - південний/південно-західний
О 13:28 Повітряні сили повідомили про ворожий безпілотник у напрямку Полтави. Вже о 13:32 було оголошено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Київської області.
Станом на 13:36 повідомлялося про ворожий ударний дрон у напрямку Миргорода (Полтавщина), який рухався з півночі.
О 13:47 було оголошено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА з північно-східного напрямку для Черкаської області.
Оновлена інформація щодо ворожих дронів станом на 13:54:
- БПЛА на Сумщині, курс – західний/південно-західний;
- БПЛА на північному сході Полтавщини, курс – південний/південно-західний;
- БПЛА на сході Чернігівщини, курс – західний/північно-західний.
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