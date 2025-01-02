На ТОТ Херсонщини у росіян побільшало зламаної техніки, що, ймовірно, пов'язано із саботажем, - "Атеш"

Про це інформує рух "Атеш".

"Рашисти підозрюють, що кількість поломок водних засобів (човнів і гідроскутерів), що зростає, пов'язана з навмисним саботажем з боку самих російських військовослужбовців", - йдеться в матеріалі.

Таким чином, човни часто повертають на ремонт. За словами "Атеш", це зриває плани росіян щодо їхнього використання для форсування Дніпра.

"Російські військові дедалі частіше вибирають саботаж як спосіб виживання. Багато хто з них свідомо ламає двигуни човнів, дотримуючись інструкцій, опублікованих рухом "Атеш", -додали партизани.