На ТОТ Херсонщини у росіян побільшало зламаної техніки, що, ймовірно, пов'язано із саботажем, - "Атеш"
У тимчасово окупованому Лазурному Херсонської області росіяни скаржаться на різке збільшення зламаної техніки, яку доставляють на ремонтну базу. Партизани зазначають, що це може бути повʼязано із саботажем
Про це інформує рух "Атеш".
"Рашисти підозрюють, що кількість поломок водних засобів (човнів і гідроскутерів), що зростає, пов'язана з навмисним саботажем з боку самих російських військовослужбовців", - йдеться в матеріалі.
Таким чином, човни часто повертають на ремонт. За словами "Атеш", це зриває плани росіян щодо їхнього використання для форсування Дніпра.
"Російські військові дедалі частіше вибирають саботаж як спосіб виживання. Багато хто з них свідомо ламає двигуни човнів, дотримуючись інструкцій, опублікованих рухом "Атеш", -додали партизани.
- 30 грудня агент партизанського руху "Атеш" із 1218-го мотострілецького полку ЗС РФ повідомив, що командування готується до штурмових дій на Херсонщині, очікуючи на значні втрати особового складу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.87 Купівля 41.87Продаж 42.49
- EUR Купівля 43.45Продаж 44.29
- Актуальне
- Важливе