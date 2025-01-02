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На ТОТ Херсонщини у росіян побільшало зламаної техніки, що, ймовірно, пов'язано із саботажем, - "Атеш"

Дар'я Куркіна
2 січня, 2025 четвер
21:16
Війна з Росією Окупанти, кримінал, росіяни

У тимчасово окупованому Лазурному Херсонської області росіяни скаржаться на різке збільшення зламаної техніки, яку доставляють на ремонтну базу. Партизани зазначають, що це може бути повʼязано із саботажем

Зміст

Про це інформує рух "Атеш".

"Рашисти підозрюють, що кількість поломок водних засобів (човнів і гідроскутерів), що зростає, пов'язана з навмисним саботажем з боку самих російських військовослужбовців", - йдеться в матеріалі.

Таким чином, човни часто повертають на ремонт. За словами "Атеш", це зриває плани росіян щодо їхнього використання для форсування Дніпра.

"Російські військові дедалі частіше вибирають саботаж як спосіб виживання. Багато хто з них свідомо ламає двигуни човнів, дотримуючись інструкцій, опублікованих рухом "Атеш", -додали партизани.

 

  • 30 грудня агент партизанського руху "Атеш" із 1218-го мотострілецького полку ЗС РФ повідомив, що командування готується до штурмових дій на Херсонщині, очікуючи на значні втрати особового складу.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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