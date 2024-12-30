Росіяни на Херсонщині готуються до штурмів і значних втрат серед своїх військових, - "Атеш"
Агент партизанського руху "Атеш" із 1218-го мотострілецького полку ЗС РФ повідомив, що командування готується до штурмових дій на Херсонщині, очікуючи на значні втрати особового складу
Про це йдеться у телеграмі руху "Атеш".
Зазначається, що всім російським військовослужбовцям полку було видано інструкцію, згідно з якою необхідно написати свої дані (ПІБ, особистий номер, дата народження) на папірці та помістити її в гільзу, яку потрібно постійно носити із собою.
Партизани пояснюють, що це робиться для спрощеної ідентифікації у разі поранення чи смерті.
"Цей підрозділ було створено після початку повномасштабного вторгнення та укомплектовано в основному за рахунок мобілізованих. Однак російське командування нікого не шкодує і не зважає на втрати, віддаючи накази на відчайдушні штурми і продовжуючи відправляти своїх людей на вірну загибель", - зазначили в "Атеш".
- На окупованих територіях, зокрема Херсонщини та Запоріжжя, росіяни продовжують накопичувати сили, розповів співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.82 Купівля 41.82Продаж 42.41
- EUR Купівля 43.64Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе