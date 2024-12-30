Росіяни на Херсонщині готуються до штурмів і значних втрат серед своїх військових, - "Атеш"

Про це йдеться у телеграмі руху "Атеш".

Зазначається, що всім російським військовослужбовцям полку було видано інструкцію, згідно з якою необхідно написати свої дані (ПІБ, особистий номер, дата народження) на папірці та помістити її в гільзу, яку потрібно постійно носити із собою.

Партизани пояснюють, що це робиться для спрощеної ідентифікації у разі поранення чи смерті.

"Цей підрозділ було створено після початку повномасштабного вторгнення та укомплектовано в основному за рахунок мобілізованих. Однак російське командування нікого не шкодує і не зважає на втрати, віддаючи накази на відчайдушні штурми і продовжуючи відправляти своїх людей на вірну загибель", - зазначили в "Атеш".