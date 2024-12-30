У росіян немає сил для стрімкого прориву позицій ЗСУ і виходу на міські межі Херсона і Запоріжжя, - військовий експерт Жмайло
На окупованих територіях, зокрема Херсонщини та Запоріжжя, росіяни продовжують накопичувати сили
Про це розповів співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері Еспресо.
"Туди навіть заходили підрозділи Росгвардії, які проводять фільтраційні заходи, зокрема, в населеному пункті Олешки. Вони шукають українських диверсантів і постійно намагаються здійснювати накопичення сил. На окупованих територіях також проходить часткове злагодження військ перед відправкою в зону бойових дій. На Херсонському напрямку росіяни раніше накопичили близько 300 човнів, очевидно, готуючись до можливих форсувальних операцій. Однак сил для стрімкої атаки і швидкого заходу в місто Херсон у них немає, оскільки там працює наша артилерія. Багато блогерів повідомляли, що частину цих човнів окупанти самі знищили, не бажаючи йти на вірну смерть", - повідомив він.
Росіяни намагатимуться захоплювати острови у гирлі Дніпра, щоб розміщувати там свої спостережні пункти та операторів FPV-дронів, які полюють на цивільних мешканців. Те саме стосується і Запорізького напрямку, каже Жмайло.
"Росіяни будуть постійно намагатися покращувати своє тактичне положення, щоб тримати нашу лінію бойового зіткнення в напрузі і не дозволяти нам перекидати резерви. Перші два міста, які стоять у них на шляху, це Оріхів і Гуляйполе, які вони хочуть опанувати для створення зручних плацдармів. Але сил для стрімкого прориву міст у росіян точно немає. Вони постійно штурмують ці напрямки, але використовують мало техніки, оскільки основні сили зосереджені на Покровсько-Курахівському і Куп'янсько-Лиманському напрямках. Там вони намагаються штурмувати малими групами і застосовувати техніку для вогню із закритих позицій", - резюмував військовий експерт.
- 20 грудня російські ДРГ намагалися просунутися в напрямку Херсона.
- Пізніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що суттєвої загрози для Херсона наразі немає, є лише факти спроб противника закріплюватися на островах і проводити штурми через Дніпро.
- Згодом ЦПД назвав ключовий задум ворога в регіоні.
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