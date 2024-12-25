"Суттєвої загрози для Херсона немає": Згурець про плани росіян створити плацдарм на правому березі Дніпра

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росіяни хочуть закріпитися на островах, щоб продовжувати терористичі дії, коли можна буде звідти використовувати міномети, Mavic або дрони, аби здійснювати удари по Херсону. Але це вже здійснюються деякий час. Ворог намагається обезлюднити місто. Тому це цілком прогнозовані дії. Суттєвої загрози для Херсона немає, коли ми говоримо про перебазування російських військ. Однак, самі терористичні дії, звісно, несуть певну небезпеку", - повідомив Згурець.

Противник вже здійснював спроби пересуватися човнами через річку Дніпро. Правий берег є вищим, і ворог намагається захопити острови. Але це рух в нікуди, вважає Згурець.

"Дійсно, повідомляється, що російська сторона готує наступальні дії з використанням бригад морської піхоти та десантників, і що там накопичено близько чотирьох тисяч особового складу. Але це ті ж показники, які були й раніше. Зараз ми маємо лише факти спроб противника закріплюватися на островах і проводити штурми через Дніпро", - сказав він.

Більше того, за належної системної підготовки до оборони, це може бути цілком прийнятним варіантом для Збройних сил України щодо знищення найбільш боєздатних підрозділів російської армії, зокрема морської піхоти і десантників.

"Деякі з цих десантників були перекинуті в Курську область. Якщо противник буде проводити такі штурмові дії, він, ймовірно, розраховує на те, що ми будемо утримувати там певну кількість військ, які нам потрібні на інших напрямках", - додав він.