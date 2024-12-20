ЗСУ відбили атаку російських ДРГ, які намагались закріпитись на правому березі Херсона

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулого тижня теж були аналогічні намагання ворога.

"Але тут і там, у той раз окупантів чекала смерть. Завдяки професіоналізму наших військових ці спроби були розбиті. Наразі ситуація під контролем. Ми точно розуміємо, що це не кінець. І завдання їхнього військового керівництва – знову окупувати Херсон", - заявив Прокудін.

За словами очільника ОВА, росіяни спробували переплисти Дніпро на човнах, і закріпитися на правобережжі.