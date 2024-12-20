ЗСУ відбили атаку російських ДРГ, які намагались закріпитись на правому березі Херсона
Зранку пʼятниці, 20 грудня, російські ДРГ намагалися просунутися у напрямку Херсона
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Минулого тижня теж були аналогічні намагання ворога.
"Але тут і там, у той раз окупантів чекала смерть. Завдяки професіоналізму наших військових ці спроби були розбиті. Наразі ситуація під контролем. Ми точно розуміємо, що це не кінець. І завдання їхнього військового керівництва – знову окупувати Херсон", - заявив Прокудін.
За словами очільника ОВА, росіяни спробували переплисти Дніпро на човнах, і закріпитися на правобережжі.
- Рано вранці 20 грудня російська армія здійснила масований обстріл Херсона. Під ударом опинилися житлові будинки, у результаті чого є щонайменше двоє загиблих і постраждалі.
- Олександр Прокудін розповів, що на тлі масованого обстрілу Херсона росіяни намагаються поширити паніку в області та розповсюджують фейки.
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