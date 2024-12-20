Окупанти масовано обстріляли житлові будинки у Херсоні: є постраждалі
Рано вранці 20 грудня російська армія здійснила масований обстріл Херсона. Під ударом опинилися житлові будинки, у результаті чого є постраждалі
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
О 5:04 він заявив, що відбувається масований обстріл міста Херсона.
Через 47 хв, за словами Мрочка, обстріл Херсона продовжувався.
"Є постраждалі цивільні. Багато влучань в багатоквартирні житлові будинки", - написав очільник МВА.
- Ввечері четверга, 19 грудня, російська терористична армія поцілила ракетою по житловому будинку у Кривому Розі.
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